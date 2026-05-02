Celebridades e TV Quem foi Agnes Moorehead? A inesquecível Endora de “A Feiticeira” Você já ouviu falar em Agnes Moorehead? Dona de uma combinação de talento e dedicação, a atriz fez muito sucesso no rádio, no teatro, no cinema e na televisão. Ao longo de mais de 30 anos de carreira, ela atuou em mais de setenta filmes, entre eles “Cidadão Kane” e “Com a Maldade na Alma”, além de dezenas de programas de televisão. Apesar da trajetória extensa e premiada, Agnes ficou marcada, principalmente, pelo seu trabalho na série “A Feiticeira”. Por Flipar

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