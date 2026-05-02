Quem foi Agnes Moorehead? A inesquecível Endora de “A Feiticeira”

Nascida em 6 de dezembro de 1900, em Clinton, Estados Unidos, embora mais tarde tenha alegado ter nascido em 1906. Agnes Moorehead se formou no Muskingum University e fez o mestrado em inglês e oratória na Universidade de Wisconsin. Depois disso, se mudou para Nova York, onde estudou na Academia Americana de Artes Dramáticas e atuou em montagens da Broadway e em programas de rádio. Na época, participou de milhares de programas e, por isso, foi uma das artistas mais ativas do rádio.
Em uma dessas apresentações, conheceu Orson Welles, e ingressou na companhia radiofônica dele “The Mercury Theatre on the Air”, em 1938. Depois, quando ele levou a companhia para Hollywood, ela teve a chance de atuar em filmes. Sua estreia no cinema foi no aclamado “Cidadão Kane” em 1941 como Mary Kane, a mãe do personagem de Welles.
Em Hollywood, Agnes interpretou poucos papéis principais em filmes e séries, mas, mesmo assim, conseguiu ser destaque e conquistou um Emmy Awards e dois Globo de Ouros, além de ter sido indicada quatro vezes ao Oscar na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante e mais seis vezes ao Emmy.
O papel mais recordado de Agnes foi na famosa série “A Feiticeira” como a majestosa e escandalosa Endora, mãe de Samantha, a personagem principal da série, interpretada por Elizabeth Montgomery. A sitcom de sucesso, exibida entre 1964 e 1972, acompanhava a vida de Samantha, que conseguia fazer mágicas com uma simples torcida de nariz.
Agnes Moorehead morreu em 30 de abril de 1974, aos 73 anos, vítima de câncer no útero. Muitos acreditam que a doença foi causada pela exposição à radiação durante as filmagens de “Sangue de Bárbaros”, gravado em St. George, próximo a uma região onde os Estados Unidos realizaram testes nucleares em 1953, três anos antes do lançamento do filme. Outros nomes do elenco, como John Wayne, Susan Hayward e Pedro Armendáriz, também desenvolveram câncer. Dos 220 envolvidos na produção, 91 tiveram a doença