Galeria Nuvem em forma de “tsunami” impressiona banhistas e viraliza no litoral de SP Uma nuvem com aparência de “tsunami” chamou a atenção de banhistas na praia da Riviera de São Lourenço, em Bertioga (SP), no dia 2 de maio. A formação extensa e densa, semelhante a uma grande onda no céu, gerou surpresa e rapidamente viralizou nas redes sociais. Por Flipar

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