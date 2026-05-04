Artes Table Mountain: o gigante de pedra que define a paisagem da Cidade do Cabo Table Mountain, conhecida como Montanha da Mesa, é um dos marcos mais icônicos da Cidade do Cabo, na África do Sul. Sua forma plana no topo lhe dá um aspecto único, tornando-a facilmente reconhecível e um símbolo nacional. A montanha é parte de um parque nacional protegido e abriga uma biodiversidade impressionante, com espécies endêmicas de plantas e animais. Além de sua importância ecológica, é também um ponto turístico de destaque, oferecendo vistas panorâmicas da cidade e do oceano. O acesso Por Flipar

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