Entretenimento Dedicado às ‘artes narrativas’: veja como será o museu de George Lucas que abre as portas em setembro A cidade de Los Angeles já tem data para receber um novo marco cultural: em 22 de setembro abre as portas o Lucas Museum of Narrative Art, projeto idealizado por George Lucas, nome central da indústria cinematográfica e responsável pela criação da franquia Star Wars. O espaço ficará localizado no bairro de Exposition Park, região conhecida pela concentração de equipamentos culturais e esportivos, e promete ser um grande centro dedicado às chamadas artes narrativas, reunindo diferentes formas de Por Flipar

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