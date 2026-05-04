Dedicado às ‘artes narrativas’: veja como será o museu de George Lucas que abre as portas em setembro

O projeto, fruto de 15 anos de colaboração entre o escritório do arquiteto Ma Yansong, reconhecido por criar estruturas de formas orgânicas que dialogam com a paisagem, e os idealizadores do espaço — o próprio Lucas e sua esposa, Mellody Hobson —, ocupa uma área reservada de 4,5 hectares. Nos arredores, também ficam localizados outros centros famosos como o Los Angeles Memorial Coliseum e o Museu de História Natural do Condado de Los Angeles.
A arquitetura do prédio chama atenção à primeira vista, com formas suaves que remetem, sugestivamente, a uma nave espacial futurista. O museu será cercado por jardins planejados em uma área antes ocupada por estacionamentos, com mais de 200 árvores plantadas para transformar o entorno.
A estrutura contará com cinco andares e aproximadamente 9,3 mil metros quadrados de galerias expositivas, além de áreas comerciais, restaurantes e duas salas de cinema equipadas com tecnologia avançada. Mas a proposta do museu vai muito além do universo de Star Wars.
A proposta do museu amplia o conceito tradicional de arte ao reunir múltiplas linguagens narrativas. O cinema terá presença relevante, mas divide espaço com artes plásticas, escultura, fotografia, ilustração, animação, arte mural e até tirinhas de jornal.
“Por milhares de anos, as pessoas deixaram marcas para descrever suas vidas. Carvão nas paredes das cavernas. Tinta sobre tela. Luz capturada em filme. Artistas representaram nossas alegrias, medos, mitos e sonhos. Eles contaram nossas histórias”, diz um comunicado no site oficial do museu.
Parte importante do acervo virá da coleção pessoal de Lucas e de materiais acumulados ao longo de décadas à frente da Lucasfilm, estúdio que ele fundou e vendeu para a Disney em 2012. Atualmente, o site oficial mantém um cronômetro em tempo real que alimenta a expectativa dos visitantes até a grande inauguração.
A origem do museu remonta ao período em que George Lucas ainda estava na universidade, quando adquiriu uma ilustração de Alley Oop — personagem pré-histórico dos quadrinhos, conhecido no Brasil como Brucutu. A partir desse primeiro item, a coleção cresceu ao longo dos anos e passou a reunir obras de grandes nomes da ilustração.
George Lucas é um dos nomes mais influentes da história do cinema, reconhecido por transformar a indústria com sua visão criativa e domínio tecnológico. Nascido em 1944, na Califórnia, começou sua trajetória na University of Southern California, onde estudou cinema e desenvolveu um interesse profundo pela narrativa visual.
Antes disso, já havia chamado atenção com 'Loucuras de Verão', obra de 1973 que retrata a juventude americana dos anos 1960 e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme. Mas foi em 1977 que Lucas mudou para sempre a história do cinema com 'Guerra nas Estrelas' — depois rebatizado como 'Star Wars: Uma Nova Esperança', que redefiniu o conceito de blockbuster e se tornou um fenômeno cultural global.
Além da direção, Lucas foi um pioneiro na tecnologia cinematográfica. Em 1975, fundou a Industrial Light and Magic, empresa de efeitos visuais que transformou a linguagem do cinema e continua ativa até hoje. Dois anos depois, criou o que viria a se tornar a Skywalker Sound, referência mundial em design de som.
Em 1986, adquiriu a divisão de computação gráfica da Lucasfilm e a vendeu para Steve Jobs — empresa que se tornaria a Pixar. Em 2012, vendeu a Lucasfilm para a Disney por cerca de 4 bilhões de dólares. Fora das telas, Lucas é conhecido pela filantropia: destinou grande parte dos recursos da venda à educação, causa à qual dedica atenção especial desde então.