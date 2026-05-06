Esfinge de Gizé, o monumento mais enigmático do Egito

Acredita-se que a Esfinge tenha sido construída durante o reinado do faraó Quéfren, por volta de 2500 a.C., integrando-se ao seu templo funerário. Essa associação reforça a ideia de que o rosto da estátua seria representação do próprio faraó, eternizado em pedra e ligado ao poder divino. A fusão entre corpo de leão e rosto humano criava uma imagem de autoridade espiritual, capaz de transmitir sabedoria e força. A monumentalidade da Esfinge não era apenas estética, mas política, reafirmando o pod