Galeria A -67 ºC e sem estradas: conheça Utqia?vik, a cidade mais ao norte dos Estados Unidos No extremo norte do Alasca, entre a tundra e o oceano Ártico, uma cidade que abriga cerca de 4.500 pessoas é praticamente um mundo à parte. Com acesso limitado por avião durante a maior parte do ano, Utqia?vik mantém um ritmo de vida que segue mais as estações do que o calendário. É um lugar onde a cultura indígena Iñupiat orienta a alimentação e define a relação com o ambiente, mesmo diante das transformações trazidas pela modernidade, e onde as famílias ainda dependem da terra e do mar para se Por Flipar

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