Galeria Um destino mágico na Alemanha: Königstein apresenta a “Bastilha Saxônica” Königstein, na Alemanha, é uma cidade que se destaca pela fortaleza medieval que domina a paisagem e a proximidade com o Parque Nacional da Suíça Saxônica. O charme de suas ruas e construções antigas atrai visitantes interessados em mergulhar no passado e explorar tradições locais. Ao mesmo tempo, a cidade oferece atividades ao ar livre, como trilhas e passeios pelo rio Elba, que validam a experiência turística. A posição estratégica de Königstein, próxima a Dresden e ao coração da Saxônia, refo Por Flipar

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