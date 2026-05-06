Galeria Por que às vezes as pessoas não encontram o que está bem na sua frente, segundo a ciência Quase todo mundo já viu essa cena: alguém garante que procurou um objeto por toda parte e não encontrou nada, até que outra pessoa chega e o localiza em segundos, muitas vezes à vista de todos. Essa situação, que costuma gerar frustração, revela um aspecto essencial do funcionamento do cérebro humano. A chamada 'busca visual', responsável por nos ajudar a encontrar itens no ambiente, está longe de ser um processo perfeito. A BBC preparou uma reportagem especial sobre o tema e o FLIPAR te mostra Por Flipar

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