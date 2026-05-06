Adele faz 38 anos! Por onde anda a cantora?

A cantora é mãe, e seu filho Angelo James Adkins nasceu em 2012, fruto do relacionamento com o empresário Simon Christopher Konecki. Em entrevistas, ela revelou ter sofrido depressão pós-parto após o nascimento dele. Ela também contou, em um show em 2024, que tem vontade de ter outro filho e vive atualmente um relacionamento com o empresário Rich Paul, com quem mora em Los Angeles.
Apesar de ter afirmado que não pretende lançar novas músicas tão cedo, recentemente surgiram rumores de que Adele pode estar envolvida em um novo projeto musical ligado ao filme 'Cry to Heaven', o que também marcaria sua estreia como atriz. Estrelado por Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth e Owen Cooper, o filme é uma adaptação de um romance de 1982 de Anne Rice e conta a história dos “castrati” italianos, cantores que eram castrados para preservar suas vozes agudas.
Saiba mais a seguir sobre Adele Laurie Blue Adkins. Nascida em 5 de maio de 1988, em Tottenham, Londres, Inglaterra, ela é uma cantora vencedora de vários prêmios, como Grammy e Oscar, e autora de músicas icônicas como 'Rolling in the Deep', 'Someone Like You', 'Hello', 'Set Fire to the Rain' e 'Skyfall'.
Adele, que foi criada pela mãe, gostava de cantar música pop contemporânea desde criança e aprendeu a tocar violão e clarinete. Na adolescência, descobriu o rhythm and blues e, inspirada por Etta James e outros artistas de meados do século 20, começou a considerar uma carreira musical.
Enquanto aprimorava seus talentos em uma escola secundária de artes cênicas financiada pelo governo, uma amiga publicou músicas que Adkins havia escrito e gravado no site MySpace. Em 2006, ela chamou a atenção das gravadoras com suas músicas e, logo após se formar em uma escola de artes cênicas perto de Londres, assinou contrato com a XL Recordings.
Assim, aos 19 anos, em 2008, lançou o álbum '19'. Pouco depois do lançamento, ganhou o Grammy de Artista Revelação e Melhor Performance Vocal Pop Feminina. O álbum '21', seu segundo trabalho, foi lançado em 2011 e trouxe as músicas 'Rolling in the Deep' e 'Someone Like You'. Ambas alcançaram o primeiro lugar em vários países. O álbum se tornou o mais vendido do ano nos Estados Unidos e no Reino Unido.
Entretanto, a cantora teve problemas nas cordas vocais e precisou cancelar diversas datas da turnê em 2011. Devido a esse problema de saúde, Adele precisou realizar uma cirurgia na garganta para tratar a condição. Depois da operação, ficou um período afastada dos palcos para recuperação.
Em 2012, Adele se apresentou na cerimônia do Grammy e ganhou seis categorias, incluindo Álbum, Gravação e Canção do Ano. Dias depois, conquistou dois Brit Awards, o Grammy britânico. No ano seguinte, ganhou o Grammy de Melhor Performance Pop Solo por 'Set Fire to the Rain', do álbum ao vivo 'Live at the Royal Albert Hall'.
Sua discografia ainda inclui outros álbuns de grande sucesso, como '25' e '30'. Com suas conquistas no Grammy, Adele se tornou a primeira artista na história do prêmio a vencer as três principais categorias, Álbum do Ano, Canção do Ano e Gravação do Ano, em duas ocasiões.
Adele ganhou o Oscar de Melhor Canção Original em 2013 por 'Skyfall', música-tema que compôs e interpretou para o filme '007 - Operação Skyfall', terceiro filme da franquia do famoso espião britânico 'James Bond', estrelado por Daniel Craig. Com a canção, também conquistou o Globo de Ouro e o Grammy.
Por volta de 2019, Adele chamou a atenção ao aparecer bem mais magra. A cantora perdeu cerca de 45 kg de forma gradual ao longo de aproximadamente dois anos, em um processo iniciado por volta de 2018, após seu divórcio. A mudança esteve ligada ao foco na saúde física e mental, com o objetivo de controlar a ansiedade, incluindo musculação, novos hábitos e a polêmica dieta Sirtfood.