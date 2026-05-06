Celebridades e TV Adele faz 38 anos! Por onde anda a cantora? Adele completa 38 anos de idade no dia 5 de maio de 2026, mas, desde que encerrou sua residência em Las Vegas, em 2024, e realizou alguns shows pela Europa, a cantora está afastada dos holofotes e da música. Na época, ela anunciou uma pausa prolongada para se dedicar à vida pessoal, depois de anos intensos de trabalho. Desde então, tem feito raras aparições públicas e aproveitado o período longe da mídia para focar em interesses pessoais, como estudar Literatura Inglesa, um antigo desejo, e pass Por Flipar

reprodução instagram @adele