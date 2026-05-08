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Globo de Ouro muda regras e libera produções com inteligência artificial entre indicados

O Globo de Ouro anunciou uma mudança importante em suas regras e passou a aceitar produções que utilizem inteligência artificial entre os indicados. A decisão vale para filmes, séries e atuações que tenham recebido algum tipo de apoio de ferramentas de IA durante a produção.

Por Flipar
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Segundo as novas diretrizes, o uso de inteligência artificial não elimina automaticamente uma obra da disputa. No caso das categorias de atuação, porém, a organização afirma que o desempenho precisa ser “principalmente derivado” do trabalho humano do artista creditado.

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As regras também determinam que os estúdios deverão informar quando houver uso de IA generativa em qualquer etapa da produção. A ideia é aumentar a transparência sobre os recursos tecnológicos empregados nos filmes e programas inscritos na premiação.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

A mudança acontece em meio ao crescimento do debate sobre o uso da IA em Cinema e televisão. Nos últimos anos, atores, roteiristas e diretores passaram a demonstrar preocupação com a substituição do trabalho humano por ferramentas automatizadas

Divulgac?a?o/Globo

Enquanto algumas premiações adotaram regras mais rígidas, o Globo de Ouro escolheu um caminho mais flexível. A organização entende que a inteligência artificial pode ser usada como apoio criativo, desde que a contribuição humana continue sendo o elemento central das obras indicadas.

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