Entretenimento Globo de Ouro muda regras e libera produções com inteligência artificial entre indicados O Globo de Ouro anunciou uma mudança importante em suas regras e passou a aceitar produções que utilizem inteligência artificial entre os indicados. A decisão vale para filmes, séries e atuações que tenham recebido algum tipo de apoio de ferramentas de IA durante a produção. Por Flipar

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