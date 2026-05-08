Animais Musgo, o guardião silencioso dos ecossistemas O musgo é um dos organismos mais antigos da Terra, pertencente ao grupo das briófitas, e exerce papel crucial nos ecossistemas. Sua aparência discreta esconde funções vitais, como retenção de umidade, proteção do solo e criação de micro-habitats para pequenos animais e insetos. Por não possuir raízes verdadeiras, o musgo absorve água diretamente do ambiente, tornando-se indicador da qualidade do ar e da umidade. Essa característica o torna importante em estudos ambientais e na conservação da bio Por Flipar

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