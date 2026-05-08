Economia A borracha tem história milenar de riqueza e segue importante até os dias atuais Muito antes da industrialização, povos indígenas da Amazônia já dominavam o uso da borracha. Extraído da seringueira, o látex era convertido em objetos úteis, como bolas e materiais impermeáveis, há milhares de anos. Por Flipar

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