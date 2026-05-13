Economia Lula anuncia fim da “taxa das blusinhas” após quase dois anos de cobrança sobre compras internacionais A chamada “taxa das blusinhas” deixou de valer após decisão anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida atingia compras internacionais de até US$ 50 feitas em plataformas estrangeiras e previa cobrança de 20% de imposto de importação. A taxação foi criada em 2024 dentro do programa Remessa Conforme, aprovado pelo Congresso Nacional. A proposta gerou forte debate no país, dividindo consumidores, governo e indústria brasileira. Agora, após quase dois anos de vigência e críticas c Por Flipar

Ricardo Stuckert / Presidência da República