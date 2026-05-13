Galeria Bibimbap: prato típico coreano mistura tradição, estética e diversidade de ingredientes O bibimbap é um dos pratos mais emblemáticos da culinária da Coreia do Sul. Ele representa de maneira quase simbólica a tradição gastronômica coreana de equilibrar sabores, cores, texturas e nutrientes em uma única refeição. O nome deriva da junção das palavras coreanas “bibim”, que significa “misturar”, e “bap”, que quer dizer “arroz cozido”. A proposta do prato é simples: reunir diferentes ingredientes sobre uma base de arroz branco e misturá-los antes de comer. O resultado, porém, está longe Por Flipar

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