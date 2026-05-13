Estilo de Vida Mandalas atravessam culturas com simbolismos ligados à espiritualidade e arte Mandalas são desenhos geométricos circulares associados à ideia de harmonia e equilíbrio do universo. Presentes em diferentes culturas, são utilizadas em práticas de meditação, na arte e em contextos espirituais. Por Flipar

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