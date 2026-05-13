Estilo de Vida

Mandalas atravessam culturas com simbolismos ligados à espiritualidade e arte

Mandalas são desenhos geométricos circulares associados à ideia de harmonia e equilíbrio do universo. Presentes em diferentes culturas, são utilizadas em práticas de meditação, na arte e em contextos espirituais.

Por Flipar
Colonel Warden/Wikimédia Commons

Seu nome vem do sânscrito e significa 'círculo' ou 'centro'.. Mandalas simbolizam a conexão entre o ser humano e o universo, além de harmonia e espiritualidade.

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Muitas são usadas para meditação, ajudando no foco e equilíbrio interior. Também representam ciclos da vida, como nascimento, morte e renovação.

Reprodução do X @amchigelesamaj

Pessoas que praticam meditação, ioga e terapias holísticas costumam usar mandalas porque elas são consideradas relaxantes.

Reprodução do Youtube Canal YOGALUME

Artistas e decoradores também as apreciam por seus padrões simétricos e que criam um ambiente de harmonia em casa ou no trabalho.Mandalas geométricas modernas são populares na arte e decoração.

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Vários psicólogos costumam utilizar mandalas para técnicas de relaxamento estimulando a expressão emocional dos pacientes que ajuda no tratamento.

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O psicólogo suíço Carl Jung (1875-1961) popularizou seu uso na psicologia como símbolo da psique. Jung teve grande importância ao desenvolver conceitos como inconsciente coletivo. Suas teorias influenciam a psicologia, espiritualidade e artes até hoje.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Existem mandalas espirituais, meditativas, artísticas e terapêuticas. Algumas são usadas em rituais religiosos, como as tibetanas, feitas de areia.

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As mandalas surgiram na Índia há mais de 2.000 anos, principalmente no Hinduísmo e Budismo. Está no tantrismo, as tradições esotéricas dessas duas religiões.

- Jules Jain./Wikimédia Commons

No tantrismo, compõe-se de círculos e quadrados concêntricos (com um centro comum) formando uma imagem simbólica do mundo e que servem de instrumento para que as pessoas façam a meditação.

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Também foram usadas por culturas indígenas, celtas e até na Idade Média.Em algumas tradições, são usadas em rituais de cura e proteção espiritual.

Reprodução do livro Celtic Mandala 2024 Wall Calendar

Mandalas podem ser pequenas, usadas em joias e amuletos, ou grandes, como murais e pinturas de teto.

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As mandalas budistas de areia podem ter metros de diâmetro e levam dias para serem feitas. Seu tamanho depende da finalidade, do detalhe e do espaço disponível.

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Algumas mandalas são feitas de areia colorida, especialmente no Budismo Tibetano.

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No Ocidente, Brasil, Estados Unidos e países europeus adotaram mandalas em terapias e arte decorativa.

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Elas podem ser feitas de diversos materiais, alguns surpreendentes. No Jalapão, no Tocantins, artesãos trabalham de forma criativa com capim dourado e, entre diversos objetos decorativos, produzem belas mandalas.

Vchala/Wikimedia Commons

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