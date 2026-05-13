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Um ano sem Divaldo Franco: líder espírita ficou conhecido como ‘Embaixador da Paz’

Faz um ano que morreu em Salvador, no dia 13/5, um dos mais importantes líderes espíritas do Brasil, Divaldo Franco. Ele tinha 98 anos e sofria de câncer na bexiga. Conheça sua trajetória.

Por Flipar
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Divaldo Pereira Franco era conhecido por sua intensa atividade de divulgação da Doutrina Espírita, sua mediunidade e seu trabalho humanitário.

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Natural de Feira de Santana, na Bahia, Divaldo nasceu em 5 de maio de 1927. Em vida, ele foi um dos principais discípulos da obra de Allan Kardec no século XX e XXI.

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Desde criança, Divaldo apresentava sinais de mediunidade, o que o levou a buscar respostas no espiritismo.

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Chamado de 'embaixador da paz', Divaldo realizou mais de 20 mil palestras em 71 países e mais de 2.500 cidades.

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Sua jornada ganhou força em 1952, quando criou a Mansão do Caminho, junto com Nilson de Souza Pereira. Um centro para atendimento de crianças, jovens, adultos e idosos em situação de pobreza extrema com oferta de serviços educacionais, sociais e espirituais.

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Divaldo escreveu mais de 260 livros — traduzidos para 17 idiomas —, muitos deles psicografados.

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Algumas de suas obras mais conhecidas incluem 'Vida Feliz' (2002), 'Plenitude'(2002) e 'Constelação Familiar' (2008).

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Sua eloquência e profundidade filosófica atraíam multidões. Muitas de suas palestras estão disponíveis em livros, DVDs e na internet.

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Em 2019, sua vida foi contada no cinema com o filme 'Divaldo – O Mensageiro da Paz'.

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Mesmo sem ter tido filhos biológicos, ele foi considerado 'pai' por cerca de 685 pessoas que acolheu ao longo da vida.

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Apesar de sua idade avançada, Divaldo continuava ativo, realizando palestras, escrevendo e inspirando pessoas ao redor do mundo.

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Para muitos, Divaldo representava a continuidade da missão iniciada por Allan Kardec, não apenas por seu conhecimento doutrinário, mas sobretudo por seu exemplo prático de compaixão, serviço ao próximo e fé inabalável.

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