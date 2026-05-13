Galeria Um ano sem Divaldo Franco: líder espírita ficou conhecido como ‘Embaixador da Paz’ Faz um ano que morreu em Salvador, no dia 13/5, um dos mais importantes líderes espíritas do Brasil, Divaldo Franco. Ele tinha 98 anos e sofria de câncer na bexiga. Conheça sua trajetória. Por Flipar

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