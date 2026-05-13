Celebridades e TV Fátima Bernardes tem projeto recusado pela Globo e lança videocast com a filha Fátima Bernardes teve mais um projeto recusado pela TV Globo. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, a apresentadora propôs um talk-show com banda fixa, entrevistas com famosos e anônimos e até a tradicional caneca sobre a mesa, mas a emissora considerou o formato parecido demais com os programas de Jô Soares. A Globo avaliou que a atração era pouco inovadora e não atendia às exigências do público digital atual. Desde que deixou o “Encontro”, em 2022, Fátima teve outros projetos analisados pe Por Flipar