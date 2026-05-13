Fátima Bernardes tem projeto recusado pela Globo e lança videocast com a filha

No entanto, Fátima acaba de lançar um novo projeto ao lado da filha Beatriz Bonemer. A ideia surgiu por meio da agência de conteúdo digital Play9 e traz Fátima e Beatriz, que é designer, como apresentadoras do videocast “Cá Entre Nós”. No programa, o clima é descontraído e a proposta é simular um bate-papo na sala de casa. Inclusive, Fátima elogiou a dedicação da filha na condução das entrevistas com as convidadas. A atração estreou em maio como um especial para o mês das mães, mas a experiência
Fátima Bernardes é mãe dos trigêmeos Laura, Vinícius e Beatriz, nascidos em 21 de outubro de 1997, fruto de seu relacionamento com o jornalista William Bonner. Os dois se conheceram em 1989 e se casaram em 1990. Em agosto de 2016, anunciaram oficialmente o fim do casamento após 26 anos juntos. Apesar da separação, os dois continuaram mantendo uma relação pública cordial.
Saiba mais, a seguir, sobre Fátima Bernardes, um ícone do telejornalismo nacional. Nascida em 17 de setembro de 1962, no Rio de Janeiro, ela é uma jornalista e apresentadora que ficou conhecida por ter apresentado o “Jornal Nacional” e o programa “Encontro com Fátima Bernardes”, ambos da TV Globo.
Fátima foi aluna do Colégio Pedro II e, mais tarde, cursou jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, com o objetivo de atuar como crítica de dança. Ela estudou balé por 17 anos e começou a praticar a modalidade aos sete anos de idade, porque sonhava em se tornar bailarina. A necessidade de trabalhar e o temor de não ser bem-sucedida na dança a fizeram desistir da carreira.
A carreira profissional de Fátima teve início no jornal “O Globo”, em 1983. Alguns anos depois, passou a integrar o programa “Globo Repórter”. Em seguida, assumiu a bancada do “Jornal da Globo” ao lado do jornalista Eliakim Araújo. Depois, começou a dividir a bancada com William Bonner.
Ela também apresentou o programa “Fantástico” ao lado de Celso Freitas e Sandra Annenberg. Depois, assumiu a bancada do “Jornal Hoje” e retornou ao “Fantástico”, desta vez ao lado do jornalista Pedro Bial.
Em 1998, Fátima Bernardes passou a apresentar o “Jornal Nacional” ao lado de William Bonner. Ela permaneceu na bancada do telejornal até 5 de dezembro de 2011, quando decidiu sair para seguir carreira no entretenimento e ter o próprio programa. Ela foi substituída pela jornalista Patrícia Poeta.
Ao longo da carreira no jornalismo da TV Globo, Fátima Bernardes participou de coberturas e entrevistas históricas que marcaram a televisão brasileira. Por exemplo, ela esteve à frente da cobertura dos atentados de 11 de setembro de 2001 e da morte do Papa João Paulo II, em 2005, além de cobrir Copas do Mundo. Em 2002, durante o pentacampeonato da Seleção Brasileira, ganhou o apelido de “musa do penta”.
Uma entrevista que marcou a carreira dela e que ela considera uma das mais difíceis foi com a mãe de João Hélio, menino de seis anos morto após ser arrastado por um carro durante um assalto, em 2007. O caso teve grande repercussão no país, e a mãe da criança pediu para falar especificamente com Fátima por acreditar que, como mãe, ela entenderia sua dor.
Em junho de 2012, estreou o programa matinal “Encontro com Fátima Bernardes”, um programa de variedades que mistura jornalismo e entretenimento na TV Globo. Fátima permaneceu no comando do “Encontro” até 1º de julho de 2022, quando transferiu a apresentação do programa para Patrícia Poeta e Manoel Soares.
Entre 2022 e 2023, ainda na TV Globo, ela foi apresentadora da décima primeira e da décima segunda temporadas do reality musical “The Voice Brasil”. Também apresentou, em 2023, a oitava temporada da versão infantil do programa, o “The Voice Kids”.