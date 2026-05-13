Cachoeiras, templos e mistérios: Parque Nacional de Phnom Kulen é um dos destinos mais fascinantes do Camboja

Muitos estudiosos consideram a região como o berço simbólico da civilização khmer, já que foi ali que o rei Jayavarman II declarou independência de Java no século 9 e iniciou a formação do poderoso império que mais tarde construiu Angkor. O nome Phnom Kulen significa “Montanha das Lichias”, embora atualmente a área apresente muito mais florestas tropicais, riachos e formações rochosas do que plantações da fruta.
O parque integra uma cadeia montanhosa elevada em relação às planícies vizinhas, fator que proporciona clima mais ameno e belas vistas da região. Durante décadas, Phnom Kulen permaneceu relativamente isolado por causa da guerra civil cambojana e da presença do Khmer Vermelho em áreas próximas. A abertura gradual do turismo permitiu que o local se tornasse um dos destinos mais visitados do país.
Entre as principais atrações do parque está a famosa cachoeira de Phnom Kulen, dividida em diferentes quedas d’água cercadas por vegetação densa. As piscinas naturais atraem moradores e turistas em busca de descanso durante os períodos de calor intenso. Em algumas épocas do ano, o volume de água aumenta bastante por causa das chuvas de monção.
A área das cachoeiras possui clima tranquilo e costuma receber famílias inteiras nos fins de semana e feriados religiosos. Outro destaque importante do parque é o Rio dos Mil Lingas, conhecido localmente como Kbal Spean. Em trechos do leito do rio, artesãos antigos esculpiram centenas de símbolos hindus diretamente nas pedras submersas.
Muitas dessas gravuras representam lingas dedicados ao deus Shiva, importante divindade do hinduísmo ligada à criação e à renovação da vida. Artesãos do antigo Império Khmer também esculpiram figuras mitológicas, flores de lótus e símbolos religiosos diretamente nas pedras do leito do rio.
Em alguns pontos, centenas de esculturas aparecem sob a água corrente, criando um cenário considerado sagrado há séculos. Acreditava-se que o rio levava bênçãos espirituais até as planícies próximas de Angkor, reforçando a importância religiosa da região para a civilização khmer.
O parque também abriga o impressionante Buda Reclinado de Preah Ang Thom, uma enorme estátua esculpida em um bloco de arenito no topo da montanha. O monumento religioso permanece como um importante centro de peregrinação budista e recebe fiéis de várias regiões do Camboja.
Próximo ao templo, vendedores oferecem incensos, flores e alimentos tradicionais utilizados em cerimônias religiosas. A fauna de Phnom Kulen inclui macacos, aves tropicais, répteis e diversas espécies de insetos típicos das florestas do Sudeste Asiático.
A vegetação apresenta árvores altas, cipós e áreas preservadas que ajudam na proteção dos recursos hídricos da região. Apesar da importância ambiental, o parque enfrenta desafios relacionados ao desmatamento ilegal, à expansão agrícola e ao crescimento do turismo sem controle adequado.
Além da relevância histórica e natural, Phnom Kulen ocupa lugar importante na cultura popular do Camboja. Algumas cenas do filme “Lara Croft: Tomb Raider”, estrelado por Angelina Jolie, utilizaram paisagens da região e ajudaram a aumentar o interesse internacional pelo país.
Hoje, o parque representa uma combinação rara entre espiritualidade, arqueologia e natureza exuberante. Para muitos visitantes, Phnom Kulen oferece uma experiência diferente daquela encontrada nos templos mais famosos de Angkor, pois mistura silêncio, tradição religiosa e contato direto com a floresta cambojana.