Galeria Cachoeiras, templos e mistérios: Parque Nacional de Phnom Kulen é um dos destinos mais fascinantes do Camboja O Parque Nacional de Phnom Kulen ocupa uma área montanhosa considerada sagrada no norte do Camboja e representa um dos locais históricos e naturais mais importantes do país. Situado a cerca de cinquenta quilômetros da cidade de Siem Reap, o parque atrai visitantes por causa das cachoeiras, dos templos antigos, das paisagens florestais e da forte ligação com as origens do antigo Império Khmer. A região de Phnom Kulen possui enorme valor espiritual para os cambojanos e aparece em diversas lendas l Por Flipar

PReprodução do Flickr Miguel Martín