Filmes e Séries A trajetória de Cory Monteith: do auge do sucesso em “Glee” à tragédia No dia 11 de maio de 1982, nasceu, em Calgary, no Canadá, Cory Monteith, ator e cantor que ficou mundialmente conhecido por seu papel na série “Glee”. Dono de uma carreira promissora, ele também enfrentou, desde a adolescência, problemas com o vício em álcool e drogas, o que tornou sua juventude bastante conturbada. Após encontrar na atuação um novo rumo para a vida, passar por um período de reabilitação e estar em um relacionamento sério, Cory parecia finalmente ter se estabilizado. No entanto, Por Flipar

Wikimedia Commons / Eva Rinaldi