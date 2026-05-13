A trajetória de Cory Monteith: do auge do sucesso em “Glee” à tragédia

Cory Monteith cresceu em Victoria, no Canadá, e seus pais se separaram quando ele tinha apenas sete anos. Ele e o irmão mais velho foram criados pela mãe. Monteith era um bom aluno desde criança, mas se perdeu no início da adolescência. Começou a faltar às aulas para beber e usar drogas e, aos 16 anos, desistiu oficialmente dos estudos depois de frequentar 12 escolas diferentes. Nessa época, trabalhou em diversos empregos temporários enquanto tocava bateria em diferentes bandas. Aos 19 anos, o p
Dessa forma, ele foi internado em uma clínica de reabilitação para se recuperar. Entretanto, após deixar a clínica, ele teve várias recaídas, e foi somente depois de ser pego roubando dinheiro de um familiar que Monteith decidiu mudar de vida. Ele foi para outra cidade e, lá, passou a morar com um amigo da família e começou a trabalhar como tecladista. Aparentemente, depois desse período, conseguiu superar o vício e decidiu se tornar ator.
Na atuação, Cory começou com pequenas participações em séries e filmes entre 2004 e 2006, como nas produções “Stargate Atlantis”, “Killer Bash”, “Young Blades”, “Supernatural”, “Smallville: As Aventuras do Superboy” e “Premonição 3”. Também conseguiu um papel recorrente na série “Kyle XY” entre 2006 e 2007, como Charlie Turner.
Até que Cory Monteith foi escolhido por Ryan Murphy para interpretar Finn Hudson, um dos personagens principais da série “Glee”. “Glee” estreou em 2009 e rapidamente se tornou um dos programas mais populares da televisão. Foi a partir daí que Cory se tornou famoso no mundo inteiro e passou a arrastar uma multidão de fãs, tornando-se uma das estrelas jovens mais populares da época.
Com seis temporadas e 121 episódios, “Glee” é uma comédia musical dramática que retrata a vida dos alunos do clube de coral da escola William McKinley High School, em Lima, Ohio, conhecido como New Directions. O personagem de Monteith era uma estrela do futebol americano com um grande talento vocal. Na história, Finn se envolve com Rachel Berry, interpretada por Lea Michele.
A série ficou conhecida pelos covers musicais. Ao longo da trama, os personagens reinterpretaram diversas músicas famosas, o que levou o elenco de “Glee” a conquistar vários sucessos nas paradas musicais e aumentar ainda mais sua popularidade. Eles fizeram até uma turnê de shows pelos Estados Unidos.
Cory Monteith e Lea Michele, sua colega de elenco em “Glee”, também formaram um casal na vida real. Em 2012, começaram a surgir rumores na imprensa de que o romance entre os personagens havia ultrapassado a ficção. Depois de negarem algumas vezes, os dois assumiram o relacionamento ao serem fotografados aos beijos durante um jogo de hóquei. Segundo rumores da época, o casal até planejava morar junto, mas o relacionamento dos dois terminou com a trágica morte do ator.
Mesmo com “Glee” ocupando grande parte de sua agenda, Cory Monteith também estrelou, paralelamente à série, a comédia romântica “Monte Carlo”, lançada em 2011, ao lado de Leighton Meester e Selena Gomez. Também esteve em “Irmãos e Irmãs” e “Recomeço”. Seu último filme foi “Obsessão Perigosa”, lançado em 2013.
Apesar de parecer estar bem, em março de 2013, Cory voltou para a reabilitação devido ao vício. Por essa razão, os produtores de “Glee” tiveram que fazer ajustes no cronograma e na história. Então, na série, o personagem de Monteith retornou à antiga escola para atuar como um dos treinadores do coral na quarta temporada. Entretanto, Cory deixou o programa no mês seguinte.
Em 6 de julho de 2013, ele se hospedou no Hotel Fairmont Pacific Rim, em Vancouver, no Canadá. Na noite do dia 12 de julho, saiu com amigos e voltou sozinho para o hotel. No dia seguinte, Cory não fez o check-out pela manhã e, quando a equipe do hotel foi verificar o motivo, o encontrou morto. Assim, Cory Monteith morreu no dia 13 de julho, aos 31 anos, vítima de uma overdose de heroína e álcool.
Assim que a notícia da morte de Monteith foi divulgada, houve uma grande comoção entre os fãs, além de inúmeras manifestações de tristeza e condolências direcionadas aos amigos e familiares do ator. Os produtores de “Glee” emitiram um comunicado afirmando que “Cory era um talento excepcional e uma pessoa ainda mais excepcional”. Já Lea Michele declarou estar arrasada com a perda e pediu privacidade naquele momento delicado.