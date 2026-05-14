Filmes e Séries Robert Pattinson 40 anos! De galã adolescente ao prestígio na maturidade, a trajetória do belo ator Robert Pattinson completou 40 anos no dia 13 de maio de 2026 e tem motivos de sobra para comemorar. Depois de deixar para trás a imagem de galã adolescente e as críticas negativas que recebeu pela sua atuação na “Saga Crepúsculo”, Robert se tornou um dos atores mais respeitados de sua geração. Em 2026, ele ainda estreia dois grandes projetos nos cinemas: “Duna: Parte Três”, do diretor Denis Villeneuve, e “A Odisseia”, do diretor Christopher Nolan. Além disso, também retornará como Batman na sequ Por Flipar

Wikimedia Commons / Elena Ternovaja