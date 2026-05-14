Robert Pattinson 40 anos! De galã adolescente ao prestígio na maturidade, a trajetória do belo ator

Aliás, desde 2025, o ator britânico praticamente não saiu de cartaz. Pattinson estrelou “Mickey 17”, ficção científica espacial dirigida por Bong Joon-ho, e também contracenou com Jennifer Lawrence em “Morra, Amor”, filme dirigido por Lynne Ramsay. Em 2026, protagonizou ao lado de Zendaya o filme “O Drama”. Inclusive, volta e meia ele é alvo de comentários nas redes sociais quando aparece gravando novos projetos, com internautas questionando quando o ator encontra tempo para a família.
Desde 2018, Pattinson mantém um relacionamento com a atriz e cantora Suki Waterhouse. Segundo a imprensa, os dois teriam ficado noivos em dezembro de 2023. Em 2024, nasceu a primeira filha do casal. Bastante discretos em relação à vida pessoal, eles nunca divulgaram publicamente o nome nem o rosto da criança.
Saiba mais, a seguir, sobre Robert Pattinson. Nascido no dia 13 de maio de 1986, em Londres, na Inglaterra, ele é um ator que ficou conhecido no mundo inteiro por interpretar o vampiro Edward Cullen em 'Crepúsculo' e por dar vida a um dos maiores heróis da DC, o Batman.
Robert aprendeu a tocar piano e violão ainda criança e, inicialmente, queria ser músico, mas seu pai o inscreveu em um clube de teatro para melhorar sua timidez, e essa decisão mudou tudo. Ele estreou como ator, oficialmente, em 2004, no filme para televisão “A Maldição do Anel”.
Sua estreia no cinema aconteceu em 2005, quando interpretou o bruxo Cedrico Diggory em “Harry Potter e o Cálice de Fogo”, o quarto filme de uma das maiores sagas do cinema, estrelado por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, que deram vida ao trio de bruxos Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley.
Tudo mudou em sua vida quando, em 2008, foi escolhido para interpretar Edward Cullen na adaptação do livro da autora Stephenie Meyer, “Crepúsculo”. Três mil atores fizeram teste para o papel de Edward Cullen e ele ficou com o personagem. Na época, ele precisou fazer um teste junto de Kristen Stewart para testar a química e deu super certo, segundo a própria atriz.
Então, ao lado dela, no papel de Bella Swan, entre 2008 e 2012, Robert protagonizou cinco filmes da Saga “Crepúsculo”: “Crepúsculo”, “Lua Nova”, “Eclipse”, “Amanhecer – Parte 1” e “Amanhecer – Parte 2”. Os filmes foram uma febre mundial, a saga inteira arrecadou mais de 3,3 bilhões de dólares, e os dois se tornaram estrelas da noite para o dia.
Durante essa época, Robert e Kristen também namoraram na vida real, o que aumentou ainda mais o interesse do público pelos dois. “Robsten”, como o casal era chamado, era um dos relacionamentos mais comentados do mundo. Eles estampavam capas de revistas, eram perseguidos por paparazzi, mas também se envolveram em escândalos de traição.
Apesar do sucesso mundial, Robert tinha fama de galã e não era reconhecido por sua atuação. Aliás, “Crepúsculo” sempre foi bastante criticado pela atuação dos atores, que muitos consideravam não ser boa. Então, Robert decidiu deixar os blockbusters de lado e investir em filmes independentes.
Assim, em 2012, estrelou “Cosmópolis”, filme do diretor David Cronenberg, como Eric Packer. Em 2017, fez o papel de Connie Nikas no thriller policial “Bom Comportamento”, que rendeu seis minutos de aplausos de pé no Festival de Cannes e uma indicação ao Independent Spirit Awards como Melhor Ator.
De volta aos blockbusters, em 2020, protagonizou “Tenet”, do diretor Christopher Nolan. Em 2022, foi escolhido para dar vida a Bruce Wayne, o Batman, um dos maiores super-heróis da DC, e estrelar o filme de mesmo nome do diretor Matt Reeves. Inicialmente, a escolha de Pattinson para o elenco foi muito criticada pelos fãs, mas, depois que o filme estreou, sua atuação foi muito elogiada.