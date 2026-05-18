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Calimocho: onde a mistura de vinho tinto e refrigerante de cola dá certo

Você já ouviu falar sobre o calimocho? Essa bebida, bastante popular na Espanha, é preparada com vinho tinto e refrigerante de cola, combinação que cria um drink refrescante e adocicado. A bebida se popularizou entre os jovens espanhóis, especialmente no chamado “botellón”, encontro em espaços públicos onde as pessoas compartilham a bebida. Em muitas regiões do norte da Espanha, grandes quantidades de calimocho são preparadas em galões, baldes ou recipientes improvisados para servir várias pesso

Por Flipar
Imagem gerada por IA

A origem mais conhecida do calimocho remonta à década de 1970, no País Basco. Segundo relatos populares, organizadores de uma festa perceberam que o vinho disponível não estava bom e, para evitar o desperdício, decidiram misturá-lo com um refrigerante de cola. Assim, criaram criando uma bebida mais doce e agradável ao paladar.

Wikimedia Commons / Tripy

O nome “calimocho” também surgiu de forma curiosa. A palavra teria nascido da combinação dos apelidos de dois integrantes do grupo responsável pela festa: Kalimero e Motxo. O termo “kalimotxo” rapidamente se espalhou pelo País Basco no início da década de 1980 e, depois, ganhou popularidade em outras regiões da Espanha.

PxHere / Domínio Público

Além da versão espanhola, também existe uma teoria que relaciona a origem da mistura à Segunda Guerra Mundial. Segundo essa versão, soldados americanos na Itália teriam misturado vinho tinto Chianti com Coca-Cola para criar um coquetel mais suave e sofisticado.

Flickr / Fran López

Fácil de preparar, barato e refrescante, o calimocho tradicional é feito com vinho tinto e refrigerante de cola em proporções iguais. Embora muitas receitas utilizem vinhos baratos, algumas pessoas preferem versões feitas com vinhos de melhor qualidade, porque apresentam sabor mais equilibrado.

Flickr / Foodie Buddha

Dependendo da região da Espanha e da preferência pessoal, a bebida pode ser consumida gelada, com gelo ou em temperatura ambiente. Com o passar do tempo, diferentes variações da receita também surgiram no país. O fato é que o calimocho se tornou presença frequente em festas de rua, festivais e encontros entre amigos. A bebida também ganhou espaço na cultura popular espanhola e chegou a ser mencionada em músicas de diferentes estilos.

Wikimedia Commons / ECardenal

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