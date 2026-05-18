Calimocho: onde a mistura de vinho tinto e refrigerante de cola dá certo

A origem mais conhecida do calimocho remonta à década de 1970, no País Basco. Segundo relatos populares, organizadores de uma festa perceberam que o vinho disponível não estava bom e, para evitar o desperdício, decidiram misturá-lo com um refrigerante de cola. Assim, criaram criando uma bebida mais doce e agradável ao paladar.
O nome “calimocho” também surgiu de forma curiosa. A palavra teria nascido da combinação dos apelidos de dois integrantes do grupo responsável pela festa: Kalimero e Motxo. O termo “kalimotxo” rapidamente se espalhou pelo País Basco no início da década de 1980 e, depois, ganhou popularidade em outras regiões da Espanha.
Além da versão espanhola, também existe uma teoria que relaciona a origem da mistura à Segunda Guerra Mundial. Segundo essa versão, soldados americanos na Itália teriam misturado vinho tinto Chianti com Coca-Cola para criar um coquetel mais suave e sofisticado.
Fácil de preparar, barato e refrescante, o calimocho tradicional é feito com vinho tinto e refrigerante de cola em proporções iguais. Embora muitas receitas utilizem vinhos baratos, algumas pessoas preferem versões feitas com vinhos de melhor qualidade, porque apresentam sabor mais equilibrado.
Dependendo da região da Espanha e da preferência pessoal, a bebida pode ser consumida gelada, com gelo ou em temperatura ambiente. Com o passar do tempo, diferentes variações da receita também surgiram no país. O fato é que o calimocho se tornou presença frequente em festas de rua, festivais e encontros entre amigos. A bebida também ganhou espaço na cultura popular espanhola e chegou a ser mencionada em músicas de diferentes estilos.