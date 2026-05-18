Galeria Calimocho: onde a mistura de vinho tinto e refrigerante de cola dá certo Você já ouviu falar sobre o calimocho? Essa bebida, bastante popular na Espanha, é preparada com vinho tinto e refrigerante de cola, combinação que cria um drink refrescante e adocicado. A bebida se popularizou entre os jovens espanhóis, especialmente no chamado “botellón”, encontro em espaços públicos onde as pessoas compartilham a bebida. Em muitas regiões do norte da Espanha, grandes quantidades de calimocho são preparadas em galões, baldes ou recipientes improvisados para servir várias pesso Por Flipar

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