Estilo de Vida

Os variados estilos de trajes típicos ao redor do planeta

Roupas também contam histórias. Em várias partes do mundo, certas peças se tornaram símbolos nacionais, refletindo clima, costumes e tradições — uma forma de vestir a própria identidade cultural.

Por Flipar
Imagem de Monika Grafik por Pixabay

Kilt - Escócia- Vestimenta tradicional masculina associada à identidade cultural da Escócia, reconhecida pelo uso do tecido padronizado em xadrez. Mais do que uma peça de roupa, tornou-se símbolo histórico, social e cerimonial do país.

Imagem de Christopher Chilton por Pixabay

Kimono — Japão Traje tradicional japonês, feito geralmente de seda ou algodão. É usado em cerimônias, festivais e ocasiões formais, com cortes e amarrações cheios de significado.

Imagem de Jason Goh por Pixabay

Sari — Índia Peça feminina composta por um longo tecido drapeado ao redor do corpo. As cores, estampas e tecidos variam conforme a região e o evento.

Joy prokash roy/Wikimédia Commons

Keffiyeh — Arábia Saudita Lenço tradicional masculino, usado na cabeça para proteção contra sol e areia. Tornou-se símbolo cultural e identitário em vários países árabes.

Remy Steinegger/Wikimédia Commons

Sombrero charro — México Chapéu de abas largas associado aos cavaleiros charros. Além de funcional, virou ícone visual da cultura mexicana no mundo.

- Reprodução do Flickr Victor Muruet

Lederhosen — Alemanha Calça curta de couro típica da região da Baviera. É comum em festas tradicionais, como a Oktoberfest, e em eventos folclóricos.

Imagem de -Rita-????????? und ???? mit ? por Pixabay

Tam o’ shanter — Escócia Boina tradicional que frequentemente acompanha o kilt. Reflete o vestuário histórico das Terras Altas.

Divulgação

Clogs (tamancos de madeira) — Países Baixos Calçados feitos de madeira, usados originalmente no trabalho rural. Hoje são símbolo cultural e souvenir clássico.

OXLAEY.com/Wikimédia Commons

Poncho andino — Peru Peça ampla de lã, usada para proteção contra o frio nas regiões montanhosas. Também carrega padrões e cores tradicionais.

Reprodução do instagram @myl_pilchasgauchas

Boubou — Senegal Roupa longa e solta, comum em várias partes da África Ocidental. Representa elegância e tradição em ocasiões importantes.

Reprodução do Instagram @afriquenoiremagazine

Dirndl — Áustria Vestido feminino tradicional, muito associado às regiões alpinas. Assim como o lederhosen, é usado em festas e eventos culturais.

Florian Schott/Wikimédia Commons

Djellaba — Marrocos Túnica longa com capuz, usada por homens e mulheres. É feita de lã ou algodão e protege tanto do frio noturno quanto do calor durante o dia.

Amine Charnoubi e Josep Renalias /Wikimédia Commons

Kokoshnik — Rússia Adorno de cabeça tradicional feminino, ricamente decorado. Tornou-se um símbolo visual do vestuário folclórico russo e aparece em festas e apresentações culturais.

Reprodução do Facebook Helene Helenita

Fustanella — Grécia Saia masculina plissada, branca, usada em trajes cerimoniais e militares. É um forte emblema histórico ligado à independência grega.

Reprodução do Flickr Eschi46

Áo dài — Vietnã Traje tradicional elegante, usado por homens e mulheres. Combina túnica longa ajustada e calça, sendo comum em eventos formais e escolares.

Reprodução do Flickr Luan.Pham

Esses itens funcionam como verdadeiros cartões-de-visita culturais. Eles vão além da roupa e expressam identidade, história e pertencimento.

William Murphy/Wikimédia Commons

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