Celebridades e TV Com Débora Falabella, premiada peça ‘Prima Facie’ voltará ao Rio de Janeiro em junho A atriz Débora Falabella segue com sua turnê pelo Brasil do espetáculo “Prima Facie”, peça que já foi vista por mais de 150 mil espectadores desde que estreou há pouco mais de dois anos, em abril de 2024. Em junho, nos dias 18, 20 e 21, a montagem retornará ao Rio de Janeiro com apresentações no teatro AXIA Casa Grande, no Leblon. Antes, neste mês maio, o espetáculo já esteve em São Paulo e Campo Grande (MS), e ainda passará por Curitiba (23) e Florianópolis (29, 30 e 31). Com direção de Yara No Por Flipar

Annelize Tozetto/Divulgação