Com Débora Falabella, premiada peça ‘Prima Facie’ voltará ao Rio de Janeiro em junho

No enredo, Débora interpreta Tessa, uma advogada bem-sucedida que tem entre seus clientes acusados de violência contra mulheres. Oriunda de uma família humilde, a personagem construiu carreira de destaque na advocacia, mas mergulha em uma crise pessoal ao ser ela mesma vítima de violência por parte de um colega de trabalho. Então, passa a questionar crenças, valores e o próprio funcionamento do sistema judiciário. A trama também discute temas ligados à condição feminina e às relações de poder pr
“Não é só uma peça sobre violência contra a mulher. É também. Mas é a história da vida de uma mulher que, no auge da sua vida social e profissional, é atropelada por essa violência”, declarou Débora Falabella em entrevista de 2025 ao portal Terra.
O papel, com forte carga emocional, tem exigido bastante da atriz. Débora já contou em entrevistas que, para manter o preparo físico e mental, adotou hábitos mais saudáveis e uma rotina rigorosa de exercícios.
A atriz afirmou que o trabalho a tornou mais sensível às questões de gênero e à violência contra as mulheres. O tema também aparece em outro projeto recente, o filme “Pele de Rinoceronte”.
Discreta em relação à vida pessoal, Débora reconhece que já enfrentou dificuldades com a fama, mas aprendeu a lidar com a exposição. Segundo ela, durante o sucesso de “Avenida Brasil”, a repercussão foi intensa, porém recebeu o carinho do público com leveza e bom humor. Em maio de 2026, a atriz aceitou convite da Rede Globo para atuar na continuação da novela, que deve estrear em 2027.
Na trama, Débora interpreta Nina, uma jovem que busca vingança após ser abandonada na infância pela madrasta Carminha, personagem vivida por Adriana Esteves, após a morte de seu pai. A novela foi um fenômeno de audiência, com repercussão não só Brasil como também no exterior.
Débora Falabella nasceu em 22 de fevereiro de 1979, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Filha do ator Rogério Falabella e da cantora lírica Maria Olympia, além de irmã da atriz Cynthia Falabella e da produtora Júnia Falabella, ela cresceu em ambiente artístico, cercada por teatro e música.
A sua estreia profissional ocorreu aos 15 anos, na peça “Flicts”, baseada na obra de Ziraldo, em 1995. Sua primeira grande projeção nacional veio em 1998, com a série adolescente “Malhação”, da TV Globo, na qual interpretou a personagem Antônia.
O sucesso a levou a outros papéis de destaque na emissora. Em 2001, ganhou notoriedade com Mel Ferraz, na novela “O Clone”, de Glória Perez. A personagem, uma jovem em conflito com a própria família, marcou sua trajetória.
Outro papel importante veio em “A Força do Querer”, de 2017, no qual viveu Irene, uma vilã complexa e manipuladora. A interpretação recebeu elogios da crítica e consolidou sua versatilidade.
Além dos citados, Débora atuou em diversas outras produções da TV Globo como “Um Anjo Caiu do Céu”, “Agora É que São Elas”, “Um Só Coração”, “Senhora do Destino”, “Sinhá Moça”, “Duas Caras”, “Escrito nas Estrelas”, “Nada Será Como Antes”, “Terra e Paixão, entre outras.
Com mais de 15 filmes no currículo, a carreira de Débora no cinema também se destaca. Inclusive, a atriz já conquistou o prêmio Grande Otelo de Melhor Atriz, em 2004, por “2 Perdidos numa Noite Suja”.
Reconhecida por sua dedicação e consistência artística, Débora Falabella segue como uma das principais atrizes do país, com carreira sólida no teatro, no cinema e na televisão.