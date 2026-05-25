Quais produtos são indicados para a limpeza de aparelhos eletrônicos?

O álcool isopropílico, diferente do álcool comum, possui evaporação rápida e baixa quantidade de água, reduzindo o risco de oxidação e curtos-circuitos. Empresas como Intel e Dell recomendam este produto para limpar seus produtos. Então, o álcool comum não é o mais indicado para limpar computadores e notebooks, porque ele contém água em sua composição, o que pode deixar resíduos ou provocar corrosão em componentes sensíveis.
As telas merecem atenção especial durante a limpeza. Fabricantes orientam evitar produtos abrasivos, papel-toalha e movimentos fortes. O ideal é utilizar pano de microfibra levemente umedecido com produto apropriado. Em notebooks e monitores modernos, substâncias inadequadas podem remover películas protetoras da tela.
Em casos de limpeza profunda, o aparelho deve estar desligado e desconectado da tomada para evitar riscos elétricos. Teclados e entradas USB também exigem cuidado. Eles devem ser limpos com pano seco e depois com um pano levemente umedecido em álcool isopropílico.
Em frestas, pode-se usar cotonetes levemente umedecidos com álcool isopropílico. Além disso, o uso de ar comprimido também ajuda a remover sujeiras acumuladas sem necessidade de desmontar o equipamento. Além disso, muitos lugares vendem kits completos para a limpeza adequada dos aparelhos.
Manter os eletrônicos limpos contribui para a conservação e pode até melhorar a ventilação interna dos dispositivos. O acúmulo excessivo de poeira em computadores, por exemplo, favorece o superaquecimento. Por isso, os fabricantes recomendam que o usuário faça limpezas periódicas.