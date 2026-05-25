Galeria Quais produtos são indicados para a limpeza de aparelhos eletrônicos? Aparelhos eletrônicos acumulam poeira, gordura e resíduos diariamente, o que pode comprometer tanto a aparência quanto o funcionamento dos aparelhos. Por isso, existem produtos específicos desenvolvidos para limpar computadores, celulares e televisores sem causar danos aos seus componentes. Entre os produtos mais utilizados estão panos de microfibra, sprays antissépticos específicos para eletrônicos, ar comprimido e álcool isopropílico. Por Flipar

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