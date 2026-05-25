Maisa Silva faz 24 anos! Atriz será dubladora em “Toy Story 5”

Curiosamente, Maisa e Igor Jansen se conhecem desde os tempos de programas do SBT e do “Teleton”, ainda quando eram crianças. Segundo Igor revelou em entrevista ao Portal LeoDias, a convivência antiga com Maisa ajudou na parceria entre os dois durante as gravações: “É muito engraçado, porque a gente se via no Teleton e no Silvio Santos quando era muito novo, então essa parceria agora está sendo bem divertida”. Ele também contou que a relação entre todos do elenco é muito boa e que, juntos, já tê