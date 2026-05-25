Maisa Silva faz 24 anos! Atriz será dubladora em “Toy Story 5”

Além disso, Maisa será uma das protagonistas da comédia romântica “Case-me, Se Puder”, dirigida por Cris D'Amato. As filmagens estão sendo realizadas em Recife, e o elenco também conta com Igor Jansen, Giovanna Lancellotti, Maicon Rodrigues e Ademara. No longa, Maisa interpreta Dayanne, que forma par romântico com Matheus, personagem de Igor Jansen. A trama acompanha o casal tentando organizar o casamento dos sonhos enquanto precisa enfrentar alguns imprevistos e situações cômicas.
Curiosamente, Maisa e Igor Jansen se conhecem desde os tempos de programas do SBT e do “Teleton”, ainda quando eram crianças. Segundo Igor revelou em entrevista ao Portal LeoDias, a convivência antiga com Maisa ajudou na parceria entre os dois durante as gravações: “É muito engraçado, porque a gente se via no Teleton e no Silvio Santos quando era muito novo, então essa parceria agora está sendo bem divertida”. Ele também contou que a relação entre todos do elenco é muito boa e que, juntos, já tê
Saiba mais sobre a trajetória de Maisa da Silva Andrade. Nascida no dia 22 de maio de 2002, em São Bernardo do Campo, ela é uma apresentadora e atriz conhecida desde criança por suas interações virais com o apresentador Silvio Santos, por apresentar diversos programas infantis do SBT e por atuar em novelas de sucesso, como “Carrossel”.
Foi descoberta em 2005, aos três anos de idade, ao participar do programa de Raul Gil, exibido inicialmente pela Record e depois pela Band. Na atração, fazia apresentações musicais e dublagens de artistas como Rouge, Ivete Sangalo e Wanessa Camargo. Em 2007, foi contratada pelo SBT.
Na televisão, Maisa se tornou famosa como apresentadora infantil. Entre 2007 e 2013, comandou programas como “Sábado Animado”, “Domingo Animado” e “Bom Dia e Cia”. Também participou do “Programa Silvio Santos” no quadro “Pergunte à Maisa”, ao lado de Silvio Santos. Em 2008, o “Sábado Animado” chegou a registrar índices de audiência superiores aos de alguns programas da TV Globo.
Sua estreia como atriz em novelas aconteceu em 2012, quando interpretou Valéria Ferreira na novela “Carrossel”. Devido ao sucesso da novela, também participou de filmes do universo da produção. Ela atuou em “Carrossel: O Filme” e “Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina”, nos quais reprisou a personagem Valéria.
Ainda no SBT, atuou nas novelas “Patrulha Salvadora” e “Chiquititas”, além de interpretar Juliana Almeida, conhecida como Juju, em “Carinha de Anjo”, exibida entre 2016 e 2018. Em 2019, voltou à função de apresentadora e estreou o talk show “Programa da Maisa”, que ficou no ar até 2020.
Depois que decidiu não renovar seu contrato com o SBT, protagonizou o filme da Netflix “Pai em Dobro”. Em 2022, protagonizou a série, também da Netflix, “De Volta aos 15”, como Anita Rocha na adolescência, personagem que dividiu com Camila Queiroz, responsável pela versão adulta.
Em 2024, estreou na TV Globo na novela das 6 “Garota do Momento”, como Beatriz Alencar, conhecida como Bia, sua primeira vilã em novelas. Na trama, Bia é criada como filha de Clarice, personagem de Carol Castro, no lugar de Beatriz, personagem de Duda Santos e protagonista da novela.
No cinema, também atuou em filmes como “Tudo por um Popstar”, “Cinderela Pop”, “Ela Disse, Ele Disse”, “Desapega!” e “Princesa Adormecida”. Ela também atuou como dubladora em alguns filmes e deu voz à personagem SmurfLily em “Os Smurfs e a Vila Perdida” e à personagem Fefa em “BugiGangue no Espaço”.
Além da atuação e da apresentação, sua música de maior sucesso foi o single “NheNheNhem”, lançado em 2015, que alcançou o primeiro lugar na lista “Brazil Viral 50” do Spotify Brasil e se tornou meme. Maisa também publicou alguns livros, como “Sinceramente Maisa”, “O Diário de Maisa” e “O Livro de Tweets da +A”.