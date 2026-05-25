Esporte Polícia de SP investiga possíveis causas para a morte do fisiculturista Gabriel Ganley; corpo foi encontrado por amigo A morte do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, aos 22 anos, provocou grande repercussão nas redes sociais e mobilizou a polícia de São Paulo, que tenta esclarecer o que causou a morte do jovem atleta. O corpo foi encontrado no dia 23 de maio, dentro do apartamento onde ele morava na Mooca, bairro da Zona Leste da capital paulista, depois de familiares e amigos passarem dias sem conseguir contato. A descoberta ocorreu após um amigo, procurado pela família de Gabriel que já esta Por Flipar

Reproduc?a?o @ganleygabriel