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Polícia de SP investiga possíveis causas para a morte do fisiculturista Gabriel Ganley; corpo foi encontrado por amigo

A morte do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, aos 22 anos, provocou grande repercussão nas redes sociais e mobilizou a polícia de São Paulo, que tenta esclarecer o que causou a morte do jovem atleta. O corpo foi encontrado no dia 23 de maio, dentro do apartamento onde ele morava na Mooca, bairro da Zona Leste da capital paulista, depois de familiares e amigos passarem dias sem conseguir contato. A descoberta ocorreu após um amigo, procurado pela família de Gabriel que já esta

Por Flipar
Reproduc?a?o @ganleygabriel

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, funcionários do condomínio informaram que o jovem estava dentro do apartamento, mas, apesar das luzes acesas, ninguém respondia às chamadas ou mensagens. Diante da ausência de retorno, o amigo entrou no imóvel com auxílio deles e encontrou Gabriel caído de bruços na cozinha, já sem vida.

Reproduc?a?o/TV Globo

O boletim policial também apontou que o fisiculturista apresentava o rosto avermelhado e havia presença de sangue, embora não existissem sinais aparentes de violência ou indícios de luta dentro do apartamento. A Polícia Militar foi acionada logo depois da descoberta e registrou o caso no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas. Inicialmente, a ocorrência foi tratada como morte súbita sem causa aparente.

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Equipes da perícia estiveram no local e recolheram diversos medicamentos encontrados no imóvel, entre eles substâncias que podem ser anabolizantes. Ainda segundo o registro policial, o apartamento estava limpo, organizado e sem marcas que apontassem para crime ou tentativa de invasão.

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Em depoimento à polícia, o amigo responsável por encontrar o corpo afirmou que conhecia Gabriel havia cerca de quatro anos e que ambos trabalhavam juntos. O último encontro entre eles aconteceu na noite do dia 21 de maio, em uma academia na Mooca, onde conversaram rapidamente por menos de meia hora.

Reproduc?a?o/Instagram

Quem também prestou esclarecimentos às autoridades foi a mãe do influenciador, a empresária Clarisse Ganley Christophe, que vive no Rio de Janeiro. Ela contou que esteve em contato com o filho pela última vez naquela mesma noite do dia 21 e disse que ele aparentava estar bem, sem sintomas ou queixas relacionadas à saúde.

Reproduc?a?o @ganleygabriel

De acordo com ela, Gabriel não tinha histórico de problemas cardíacos. A causa da morte ainda depende dos exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML). Até a manhã do dia 25 de maio, os laudos toxicológicos e periciais ainda não haviam sido divulgados oficialmente.

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Nascido no Rio de Janeiro, Gabriel Ganley construiu fama nas redes sociais ao publicar vídeos sobre musculação, alimentação e rotina de treinos. O influenciador acumulava cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos em seu canal no YouTube.

Reproduc?a?o @ganleygabriel

Durante os primeiros anos de carreira, ele defendia o chamado 'fisiculturismo natural', ou seja, sem uso de anabolizantes. Entre 2023 e 2024, Gabriel participou de competições ligadas a essa linha esportiva. No entanto, em 2025, revelou aos seguidores que havia começado a utilizar hormônios e outras substâncias para aumentar a massa muscular, assunto que passou a abordar publicamente.

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Gabriel afirmava que não queria ser visto apenas como influenciador, mas como atleta que utilizava a internet como ferramenta profissional. Em entrevistas e vídeos antigos, relatou as dificuldades enfrentadas antes da fama, incluindo o período em que trabalhava como garçom enquanto tentava construir carreira no esporte.

Reproduc?a?o/Instagram

O crescimento nas redes sociais trouxe patrocínios e permitiu a mudança para São Paulo. A morte precoce do influenciador gerou uma onda de homenagens nas redes sociais. Amigos, fãs e nomes importantes do fisiculturismo lamentaram seu falecimento.

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Certa vez, após enfrentar uma pneumonia, o jovem também revelou ter utilizado insulina com objetivo de ganhar massa muscular e chegou a admitir ter sofrido episódios de mal-estar e confusão mental. Especialistas alertam que o uso inadequado da substância pode causar sérios danos ao organismo, afetando sistema nervoso, fígado, metabolismo e saúde cardiovascular.

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O atleta Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia em 2025, publicou uma mensagem de despedida ao amigo, enquanto a marca de suplementos que patrocinava Gabriel destacou o impacto positivo que ele exercia sobre jovens interessados em disciplina, treino e transformação física.

Reprodução @ramondinopro

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