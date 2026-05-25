Polícia de SP investiga possíveis causas para a morte do fisiculturista Gabriel Ganley; corpo foi encontrado por amigo

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, funcionários do condomínio informaram que o jovem estava dentro do apartamento, mas, apesar das luzes acesas, ninguém respondia às chamadas ou mensagens. Diante da ausência de retorno, o amigo entrou no imóvel com auxílio deles e encontrou Gabriel caído de bruços na cozinha, já sem vida.
O boletim policial também apontou que o fisiculturista apresentava o rosto avermelhado e havia presença de sangue, embora não existissem sinais aparentes de violência ou indícios de luta dentro do apartamento. A Polícia Militar foi acionada logo depois da descoberta e registrou o caso no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas. Inicialmente, a ocorrência foi tratada como morte súbita sem causa aparente.
Equipes da perícia estiveram no local e recolheram diversos medicamentos encontrados no imóvel, entre eles substâncias que podem ser anabolizantes. Ainda segundo o registro policial, o apartamento estava limpo, organizado e sem marcas que apontassem para crime ou tentativa de invasão.
Em depoimento à polícia, o amigo responsável por encontrar o corpo afirmou que conhecia Gabriel havia cerca de quatro anos e que ambos trabalhavam juntos. O último encontro entre eles aconteceu na noite do dia 21 de maio, em uma academia na Mooca, onde conversaram rapidamente por menos de meia hora.
Quem também prestou esclarecimentos às autoridades foi a mãe do influenciador, a empresária Clarisse Ganley Christophe, que vive no Rio de Janeiro. Ela contou que esteve em contato com o filho pela última vez naquela mesma noite do dia 21 e disse que ele aparentava estar bem, sem sintomas ou queixas relacionadas à saúde.
De acordo com ela, Gabriel não tinha histórico de problemas cardíacos. A causa da morte ainda depende dos exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML). Até a manhã do dia 25 de maio, os laudos toxicológicos e periciais ainda não haviam sido divulgados oficialmente.
Nascido no Rio de Janeiro, Gabriel Ganley construiu fama nas redes sociais ao publicar vídeos sobre musculação, alimentação e rotina de treinos. O influenciador acumulava cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos em seu canal no YouTube.
Durante os primeiros anos de carreira, ele defendia o chamado 'fisiculturismo natural', ou seja, sem uso de anabolizantes. Entre 2023 e 2024, Gabriel participou de competições ligadas a essa linha esportiva. No entanto, em 2025, revelou aos seguidores que havia começado a utilizar hormônios e outras substâncias para aumentar a massa muscular, assunto que passou a abordar publicamente.
Gabriel afirmava que não queria ser visto apenas como influenciador, mas como atleta que utilizava a internet como ferramenta profissional. Em entrevistas e vídeos antigos, relatou as dificuldades enfrentadas antes da fama, incluindo o período em que trabalhava como garçom enquanto tentava construir carreira no esporte.
O crescimento nas redes sociais trouxe patrocínios e permitiu a mudança para São Paulo. A morte precoce do influenciador gerou uma onda de homenagens nas redes sociais. Amigos, fãs e nomes importantes do fisiculturismo lamentaram seu falecimento.
Certa vez, após enfrentar uma pneumonia, o jovem também revelou ter utilizado insulina com objetivo de ganhar massa muscular e chegou a admitir ter sofrido episódios de mal-estar e confusão mental. Especialistas alertam que o uso inadequado da substância pode causar sérios danos ao organismo, afetando sistema nervoso, fígado, metabolismo e saúde cardiovascular.
O atleta Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia em 2025, publicou uma mensagem de despedida ao amigo, enquanto a marca de suplementos que patrocinava Gabriel destacou o impacto positivo que ele exercia sobre jovens interessados em disciplina, treino e transformação física.