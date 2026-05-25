Astronomia Experimento com gêmeos astronautas mostrou como o espaço causa mudanças no DNA, no cérebro e no sistema imunológico Em 2015, a NASA iniciou um dos experimentos mais importantes já conduzidos sobre os efeitos do espaço no organismo humano ao acompanhar a missão do astronauta Scott Kelly durante 340 dias a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), enquanto seu irmão gêmeo idêntico Mark Kelly permaneceu na Terra como referência biológica. A iniciativa, conhecida como 'Twins Study', buscou identificar com precisão como a permanência prolongada fora do planeta altera funções celulares, genéticas e cognitivas. Por Flipar

Divulgac?a?o/NASA