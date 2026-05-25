Galeria

A história do Pad Thai, um dos maiores símbolos da gastronomia asiática

O Pad Thai é um dos pratos mais apreciados da culinária da Tailândia e se transformou em símbolo gastronômico do país no cenário internacional. Presente em restaurantes de diferentes partes do mundo, a receita combina macarrão de arroz salteado, legumes, ovos, amendoim, broto de feijão e proteínas variadas em um preparo que reúne sabores doces, salgados, ácidos e picantes, que são características centrais da cozinha tailandesa.

Por Flipar
- Takeaway/Wikimédia Commons

Apesar de hoje ser visto como um prato tradicional e antigo, o Pad Thai ganhou força principalmente no século 20. Historiadores da gastronomia apontam que a popularização da receita ocorreu durante o governo do primeiro-ministro Plaek Phibunsongkhram, nas décadas de 1930 e 1940, no contexto de um projeto de valorização da identidade nacional tailandesa. O resultado foi a consolidação do prato como comida urbana acessível, prática e barata. Com o tempo, a receita ultrapassou fronteiras e passou a

Chainwit/Wikimédia Commons

O elemento principal do Pad Thai é o macarrão de arroz, rapidamente salteado em wok (panela funda tradicional da cozinha asiática) em fogo alto. A técnica permite que os ingredientes cozinhem rapidamente sem perder textura. Entre os componentes mais comuns estão camarão, frango, tofu ou carne suína, além de ovos mexidos incorporados ao preparo.

Reprodução do Flickr onas Hung Trinh

O molho é considerado a alma do prato. Tradicionalmente, mistura molho de peixe, pasta de tamarindo, açúcar de palma e pimenta, criando um equilíbrio complexo de sabores. O resultado final costuma trazer simultaneamente notas adocicadas, salgadas e levemente ácidas, algo bastante característico da gastronomia tailandesa.

Reprodução do Flickr Charles Haynes

Outro aspecto marcante do Pad Thai é a combinação de texturas. O crocante do amendoim torrado contrasta com a maciez do macarrão e com os vegetais frescos adicionados ao final do preparo, como cebolinha e broto de feijão. Frequentemente, o prato é servido acompanhado de fatias de limão, pimenta seca e ervas frescas, permitindo que cada pessoa ajuste os sabores de acordo com sua preferência.

Joy/Wikimédia Commons

Embora exista uma base relativamente padronizada, o Pad Thai apresenta inúmeras variações regionais e contemporâneas. Em áreas litorâneas da Tailândia, versões com frutos do mar são bastante populares, enquanto restaurantes vegetarianos adaptaram a receita substituindo ingredientes de origem animal por tofu e molhos vegetais. Fora da Ásia, muitos estabelecimentos também modificaram o nível de picância para atender diferentes públicos.

Reprodução do Flickr swimntina

Além do sabor marcante, o Pad Thai também é frequentemente associado ao conceito de comida de rua asiática. Em Bangkok, barracas especializadas atraem filas de turistas e moradores locais interessados em versões consideradas tradicionais ou premiadas. Em alguns casos, pequenos estabelecimentos familiares ganharam reconhecimento internacional justamente pela qualidade da receita.

Reprodução do Flickr Green thai curry | Thai food

O sucesso do Pad Thai reflete não apenas a riqueza da culinária tailandesa, mas também a capacidade do prato de reunir simplicidade e sofisticação em uma mesma receita. Ao equilibrar sabores intensos, ingredientes frescos e preparo rápido, o prato se consolidou como uma das expressões gastronômicas mais conhecidas da Tailândia no mundo contemporâneo.

Divulgação

Veja Mais