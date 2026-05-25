Família britânica oferece R$ 400 mil e moradia em mansão para cuidar de cachorro

Entre as responsabilidades estão os cuidados diários com o animal, que incluem alimentação adequada, manutenção da higiene e acompanhamento atento de toda a rotina ao longo do dia. O cuidador “sortudo” também assume a organização dos compromissos do pet, o que envolve agendar e acompanhar visitas ao veterinário, idas ao tosador e sessões de adestramento, além de garantir que todas essas atividades ocorram dentro dos prazos e com o máximo de conforto e segurança para o cachorro.