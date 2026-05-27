Celebridades e TV Cynthia Erivo recebe honraria da família real britânica em cerimônia conduzida pelo príncipe William A atriz Cynthia Erivo foi homenageada pela família real britânica no dia 19 de maio de 2026 ao receber o título de Membro da Ordem do Império Britânico. A honraria foi entregue pelo Príncipe William durante um compromisso oficial da agenda do herdeiro do trono. A inclusão de Cynthia na tradicional Lista de Honras de Ano Novo de 2026 do Rei Charles III já havia sido anunciada anteriormente. A relação reúne outras personalidades, como a cantora e compositora Ellie Goulding, o ator Idris Elba e a j Por Flipar

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