Galeria Especialistas avaliam cenários após Estados Unidos enquadrarem PCC e CV como ‘organizações terroristas’; veja A notícia de que o governo dos Estados Unidos pretende enquadrar as facções brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) na lista de Organizações Terroristas Estrangeiras causou polêmica. A decisão foi divulgada no dia 28 de maio pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, que classificou os dois grupos como 'duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil'. Segundo ele, a medida deve entrar em vigor a partir de 5 de junho e faz parte da estratégia da adm Por Flipar

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