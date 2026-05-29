Animais Ciência revela benefícios do canto dos pássaros para o cérebro e o bem-estar Escutar o canto dos pássaros pode trazer efeitos positivos para a saúde mental e emocional, segundo diferentes pesquisas científicas realizadas nos últimos anos. Estudos apontam que esses sons naturais ajudam a promover sensação de tranquilidade, bem-estar e equilíbrio psicológico, além de contribuírem para a diminuição de sintomas ligados à ansiedade, ao estresse e à depressão. Embora a conexão entre seres humanos e natureza seja conhecida pela ciência há bastante tempo, investigações recentes Por Flipar

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