Ex-cientista da CIA afirma que Estados Unidos têm conhecimento de ao menos 4 espécies alienígenas

'Existem pelo menos quatro tipos distintos de vida. Eu não tive acesso direto a esses dados, mas acredito nas pessoas com quem conversei ao longo dos anos', declarou Puthoff. A entrevista foi conduzida pelo empresário Steve Bartlett e ganhou grande repercussão nas redes sociais e entre entusiastas da ufologia. Puthoff trabalhou em projetos ligados a espionagem psíquica e investigações sobre objetos voadores não identificados (OVNIs) durante as décadas de 1970 e 1980.
Segundo Puthoff, existiriam diferentes formas de vida associadas a esses episódios investigados em programas considerados ultrassecretos. As declarações do cientista dialogam com afirmações anteriores feitas pelo físico e pesquisador Eric Davis, associado a estudos confidenciais do Pentágono. Em audiências e entrevistas passadas, ele identificou esses supostos grupos biológicos sob as nomenclaturas de “cinzentos”, “nórdicos”, “reptilianos” e “insetoides”.
Essas descrições fazem parte de narrativas populares entre estudiosos e entusiastas do tema há décadas. Os “cinzentos”, por exemplo, ficaram conhecidos após o célebre caso envolvendo Betty e Barney Hill nos anos 1960, considerado um dos relatos de abdução mais famosos dos Estados Unidos. Já os “nórdicos” costumam aparecer em teorias como seres altos e de aparência humana, enquanto os “insetoides” são associados a criaturas semelhantes a grandes insetos.
Os “reptilianos”, por sua vez, surgem em teorias conspiratórias que sugerem influência secreta desses seres sobre a humanidade. A entrevista de Puthoff também contou com a participação do diretor Dan Farah, responsável pelo documentário “A Era da Revelação”, lançado em 2025.
A produção reúne depoimentos de militares, ex-agentes e integrantes do governo que defendem a existência de um suposto acobertamento relacionado a fenômenos aéreos não identificados desde meados do século passado. Farah declarou que algumas das fontes entrevistadas relataram dezenas de operações de recuperação de objetos considerados não humanos ao longo das últimas décadas.
As falas surgiram em meio à recente divulgação de arquivos oficiais sobre fenômenos aéreos anômalos nos Estados Unidos. Embora essas manifestações ocorram em um momento de forte pressão política por transparência, o Pentágono mantém formalmente a postura de que não dispõe de nenhuma prova concreta que confirme a presença de inteligências alienígenas no planeta.