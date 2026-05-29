Celebridades e TV Tony Tornado celebra 96 anos de idade e conta segredo para longevidade Tony Tornado completou 96 anos de idade no dia 26 de maio de 2026 e contou em entrevista que encara essa fase da vida com muita tranquilidade e gratidão. Tony disse que, apesar da idade, continua olhando para o futuro e fazendo novos planos profissionais. Segundo ele, o desejo de trabalhar, fazer shows e atuar segue sendo uma motivação diária. “Enquanto eu tiver saúde e amor pelo que faço, quero continuar vivendo a arte intensamente. O trabalho me mantém vivo”, declarou. Por Flipar

Reprodução / Instagram