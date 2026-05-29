Pont Neuf: ponte mais antiga de Paris vira ‘caverna’ gigante em instalação elaborada por artista francês

A ponte conecta as margens direita e esquerda da cidade e atravessa a Île de la Cité, ilha histórica considerada o coração de Paris. Diferentemente das pontes medievais da época, a Pont Neuf nasceu com um projeto inovador, sem casas construídas sobre sua extensão, o que permitiu maior circulação de pessoas e uma vista aberta do Sena.
A estrutura possui 5 arcos de pedra e se destaca pela solidez arquitetônica, resultado de técnicas avançadas para o período. Outro detalhe marcante está nas centenas de esculturas em forma de máscaras e rostos humanos espalhadas ao longo da ponte, conhecidas como 'mascarons', que representam figuras grotescas e expressões inspiradas no teatro e na cultura popular do século 17.
A Pont Neuf também ajudou a transformar Paris em uma cidade mais organizada e moderna, pois facilitou o comércio, a circulação de carruagens e o deslocamento entre diferentes bairros. Durante séculos, o local reuniu vendedores ambulantes, artistas, músicos, charlatães, acrobatas e apresentações públicas, o que tornou a ponte um dos espaços mais movimentados da cidade.
Nos séculos 17 e 18, a ponte possuía pequenas áreas semicirculares chamadas de “bastions”, criadas para que pedestres pudessem parar sem atrapalhar o fluxo de carruagens. Esses espaços acabaram se transformando em pontos de encontro populares, onde pessoas conversavam, observavam o movimento do rio Sena e acompanhavam apresentações improvisadas.
Próximo ao centro da estrutura fica uma estátua de bronze em homenagem a Henrique IV, instalada inicialmente em 1614. A escultura original foi destruída durante a Revolução Francesa, mas uma réplica foi reconstruída no local no século 19.
A ponte testemunhou inúmeros acontecimentos históricos, incluindo celebrações reais, revoltas populares, ocupações militares e mudanças profundas na sociedade francesa. Escritores como Victor Hugo e Honoré de Balzac mencionaram a Pont Neuf em obras literárias, reforçando sua importância cultural.
Artistas impressionistas também retrataram a ponte em diversas telas por causa da luz refletida nas águas do Sena. No século 20, o monumento ganhou ainda mais notoriedade após a intervenção artística do casal Christo e Jeanne-Claude, que cobriu a Pont Neuf com tecido dourado em 1985, atraindo atenção internacional.
Atualmente, a ponte permanece como um dos cartões-postais mais famosos de Paris e integra a área reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO. O local serve de cenário romântico para moradores e turistas que contemplam o pôr do sol parisiense e os barcos de turismo que navegam ao longo do rio Sena.