Artes Pont Neuf: ponte mais antiga de Paris vira ‘caverna’ gigante em instalação elaborada por artista francês Apesar de seu nome significar “Ponte Nova”, a Pont Neuf é a ponte mais antiga ainda existente sobre o rio Sena, em Paris. Ela começou a ser construída em 1578, durante o reinado de Henrique III, e terminou em 1607 sob o comando de Henrique IV, monarca que transformou a estrutura em um símbolo do crescimento urbano da capital francesa. Por Flipar

Sumit Surai/Wikimedia Commons