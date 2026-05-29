Entretenimento Athena Karkanis entra para o elenco da série “Committed” Athena Karkanis está confirmada no elenco da nova série de comédia canadense “Committed', coprodução da CBC com a BBC Northern Ireland. A atriz fará parte da produção estrelada por Dustin Milligan e Diona Doherty. Além deles, também estão no elenco os atores Ian McElhinney, Dan Gordon e Seamus O’Hara. A série, que tem estreia prevista para 2027, terá 10 episódios e acompanhará um romance inesperado entre um canadense e uma mulher da Irlanda do Norte. Por Flipar

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