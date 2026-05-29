Chris Brown recebe título honorário de PHD em Artes Visuais e Cênicas

Segundo a universidade, Chris Brown é um dos artistas de Rhythm and Blues mais influentes e bem-sucedidos do século 21, com forte influência na direção de arte, na estética de videoclipes, no design de moda e na dança contemporânea. O artista é dono de dois Grammys, cinco American Music Awards, seis Billboard Music Awards e três VMAs. Além disso, músicas como “Under the Influence” e “No Guidance”, parceria com Drake, estão entre seus maiores sucessos nas plataformas digitais.
Em maio, ele lançou seu mais novo álbum. Intitulado “Brown”, o projeto, que conta com faixas como “Holy Blindfold”, “It Depends”, “Obvious” e “Fallin”, além de participações de outros artistas, como Bryson Tiller, Leon Thomas e GloRilla, estreou na sétima posição da Billboard 200. Essa é a 13ª vez que o artista aparece no Top 10 da lista dos Estados Unidos. Ademais, o álbum teve mais de 60 milhões de reproduções nos serviços de streaming de música em apenas uma semana. Além disso, Chris Brown ta
Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Chris Brown. Nascido no dia 5 de maio de 1989, em Tappahannock, Virgínia, nos Estados Unidos, ele é um cantor e dançarino de rhythm and blues cujas músicas, como “Kiss Kiss”, “Forever” e “With You”, além de sua dança, o tornaram famoso. Também é conhecido pelas diversas acusações de agressão, inclusive contra a cantora Rihanna, que muitas vezes ofuscaram seu sucesso, embora ele tenha continuado a lançar discos que obtiveram bom desempenho nas paradas
Brown cresceu em uma pequena cidade da Virgínia. Desde criança, era apaixonado pela dança e pelo canto e, aos 15 anos, assinou um contrato com a Jive Records. Ele lançou seu primeiro álbum, “Chris Brown”, em 2005. O projeto teve bom desempenho graças ao sucesso do single “Run It!”, que alcançou o topo das paradas. Na época, ele chegou a ser comparado a Usher e Michael Jackson.
Em 2006, Brown foi indicado a dois prêmios Grammy, incluindo o de Artista Revelação. No ano seguinte, ele lançou o álbum “Exclusive”, que contou com o single “Kiss Kiss”, que alcançou o topo da Billboard Hot 100 e recebeu uma indicação ao Grammy de Melhor Colaboração de Rap, além de feats. com grandes nomes da indústria, como Lil Wayne e Kanye West.
Em 2009, Brown foi acusado e preso por agredir sua então namorada, Rihanna, durante uma discussão. A briga aconteceu dentro de um carro e teria começado por causa de mensagens de texto de outra mulher no celular de Brown. O cantor, então a agrediu fisicamente, tentou empurrá-la para fora do veículo e a ameaçou de morte. Ele foi acusado de dois crimes graves e se declarou culpado. Mais tarde, ele foi condenado a 180 dias de trabalho comunitário e cinco anos de liberdade condicional supervisionada
Logo depois desse acontecimento, ele lançou o terceiro álbum, “Graffiti”, que apesar de ter sido indicado ao Grammy, não teve bom desempenho comercial e de crítica. Naquele ano, suas músicas também deixaram de ser executadas nas rádios. No entanto, dois anos depois, Brown se recuperou com o lançamento do álbum “F.A.M.E.”, que conquistou o primeiro lugar na Billboard 200 e garantiu a ele um Grammy de Melhor Álbum de Rhythm and Blues.
O quarto álbum de Chris Brown, “Fortune”, foi lançado em 2012 e também alcançou o topo das paradas. Nesse mesmo ano, ele e Rihanna lançaram remixes de músicas um do outro no X, e ele participou de uma faixa do álbum “Unapologetic”, dela. Essas colaborações alimentaram rumores de uma reconciliação romântica e, no início de 2013, Rihanna confirmou que os dois haviam voltado a namorar, mas terminaram o relacionamento ainda naquele ano.
Em 2013, Chris Brown voltou a ser acusado de agressão. Dessa vez, foi acusado de agredir um homem em frente a um hotel, o que causou uma violação da sua liberdade condicional de 2009 e resultou em mais de 100 dias de prisão em 2014. Depois, ele se declarou culpado.
Chris Brown foi preso novamente em maio de 2025, em Manchester, na Inglaterra, por supostamente ter agredido um produtor musical com uma garrafa de tequila em uma boate londrina em 2023. Ele foi acusado de lesão corporal grave, mas foi libertado sob fiança e autorizado a sair em turnê.
Apesar das condenações, agressões e polêmicas, Chris Brown continuou lançando álbuns. Ainda fazem parte da sua discografia os álbuns “Royalty”, “Heartbreak on a Full Moon”, “Indigo”, “Slime e B”, “Breezy” e “11:11”. Por este último, ele ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Rhythm and Blues em 2025.