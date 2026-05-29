Animais Bioparque Pantanal: maior aquário de água doce do mundo fica no Brasil e abriga espécies raras e ameaçadas Ao todo, o complexo reúne 453 espécies distribuídas em 239 tanques e mais de 5 milhões de litros de água. Desde a abertura, o Bioparque já recebeu mais de um milhão de visitantes e registrou centenas de reproduções de animais mantidos no local. O Centro de Conservação de Peixes Neotropicais acumula milhares de filhotes nascidos em seus laboratórios, resultado considerado importante para a preservação de espécies ameaçadas. Por Flipar

Reprodução @bioparquepantanaloficial