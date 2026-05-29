Bioparque Pantanal: maior aquário de água doce do mundo fica no Brasil e abriga espécies raras e ameaçadas

O aquário também se destaca por abrigar animais exclusivos de águas doces da América do Sul e Central, conhecidos como peixes neotropicais. Entre os destaques está a maior coleção de cascudos já reunida, com mais de 80 espécies originárias do Pantanal e da Amazônia.
O axolote chama atenção da comunidade científica por sua impressionante capacidade de regeneração, já que consegue reconstruir membros, órgãos e até partes do cérebro e do coração. Por conta disso, pesquisadores estudam o animal há décadas em busca de avanços para tratamentos regenerativos na medicina humana.
Outro habitante curioso é a pirambóia, peixe considerado um “fóssil vivo” por preservar características primitivas ao longo de milhões de anos de evolução. A espécie, encontrada em rios e áreas alagadas da Amazônia e do Pantanal, possui pulmões rudimentares e precisa subir regularmente à superfície para respirar ar atmosférico, comportamento raro entre os peixes.
Os tanques foram organizados em cenários que reproduzem ambientes naturais, permitindo ao visitante percorrer espaços como o túnel da floresta inundada da Amazônia, o aquário dos jacarés do Pantanal, o ambiente dos peixes de Bonito e áreas inspiradas em banhados brasileiros.
A infraestrutura inclui tanques de exposição, quarentena, pesquisa e reuso de água, além de sistemas de controle de temperatura fundamentais para a sobrevivência de espécies amazônicas. O local também mantém forte atuação científica por meio do Núcleo de Pesquisa e Tecnologias, responsável por estudos sobre conservação ambiental, saúde animal, educação científica e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis.
Entre os avanços registrados estão reproduções inéditas no mundo, incluindo a primeira reprodução conhecida do cascudo-viola, espécie ameaçada encontrada apenas no rio Coxim. Além dos animais raros, o Bioparque também investe em acessibilidade e inclusão social.
O espaço oferece estrutura adaptada para pessoas com deficiência e incentiva ações ligadas ao turismo acessível e à inserção desse público no mercado de trabalho. A visitação é gratuita, mas exige agendamento prévio realizado pelo site oficial do empreendimento, 'agendamentobioparquepantanal.ms.gov.br'.
As reservas são liberadas semanalmente às segundas-feiras e parte das vagas é destinada prioritariamente a idosos e pessoas com deficiência. Combinando turismo, ciência, preservação ambiental e educação, o Bioparque Pantanal se tornou referência internacional em pesquisa de espécies de água doce e conservação da biodiversidade brasileira.