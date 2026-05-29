Alan Cumming está no elenco de voz de “Toy Story 5”

“Então, consideramos várias opções antes de chegarmos à que estamos usando. Mas as circunstâncias em que ele fala, quando vocês assistirem ao filme, farão vocês entenderem por que tínhamos tantas opções para escolher. O trabalho de dublagem é praticamente o mesmo, independentemente de onde você o faça ou da escala”, observou Cumming mais tarde. “Eu gosto muito porque isso te faz focar nas nuances e no timbre da sua voz, no seu sotaque e até na sua respiração. Obviamente, você não precisa se maqu
Em “Toy Story 5”, Jessie será um dos destaques ao lado de Woody e Buzz Lightyear, enquanto os brinquedos enfrentam o desafio de reconquistar a atenção das crianças em meio ao domínio crescente da tecnologia e dos dispositivos eletrônicos. O elenco de vozes ainda conta com nomes como Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee, Conan O'Brien, Blake Clark e Ernie Hudson. A direção fica por conta de Andrew Stanton e McKenna Harris.
Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Alan Cumming. Nascido em 27 de janeiro de 1965, na região de Perthshire, na Escócia, Reino Unido, ele é um ator, apresentador e diretor conhecido por sua versatilidade em produções que vão de Shakespeare a “X-Men” e à série “The Good Wife”.
Cumming cresceu em uma grande propriedade rural, onde seu pai trabalhava como guarda florestal. Aos 16 anos, deixou a Carnoustie High School e conseguiu um emprego fixo em uma revista. Aos 20 anos, ingressou na Royal Scottish Academy of Music and Drama, atual Royal Conservatoire of Scotland, em Glasgow. Começou a atuar profissionalmente ainda estudante e, após se formar, encontrou trabalho regular no teatro e na televisão, inclusive em uma popular novela.
No início dos anos 1990, Cumming atuou em diversas montagens escocesas. Também fez parte da sitcom “The High Life”. Depois, começou a construir sua carreira em Hollywood, primeiro com papéis pequenos, mas memoráveis, como no filme de James Bond “007 Contra GoldenEye” e no drama “Três Amigas e uma Traição”.
Cumming foi um dos destaques da série “The Good Wife: Pelo Direito de Recomeçar”, drama jurídico da CBS ambientado em Chicago e estrelado por Julianna Margulies, que ficou no ar de 2009 a 2016. O ator recebeu três indicações ao Emmy nas categorias de Melhor Ator Convidado e Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação como Eli Gold na produção.
Sua filmografia ainda conta com filmes como “Uma Nova Chance”, “Emma”, “De Olhos Bem Fechados”, “Annie”, “Urbania: A Vida na Cidade”, “Os Flintstones em Viva Rock Vegas”, “O Implacável”, “Pequenos Espiões”, “Pequenos Espiões 2: A Ilha dos Sonhos Perdidos”, “O Herói da Família”, “X-Men 2”, “O Filho do Máskara”, “O Verdadeiro Amor”, “A Garota dos Meus Sonhos”, “Burlesque”, “Objetos Raros”, entre outros.
Na Broadway, ele estreou em 1998 reprisando um papel que já havia interpretado em Londres cinco anos antes: o decadente e andrógino “MC”, que era Mestre de Cerimônias do sórdido Kit Kat Klub. A atuação de Cumming nessa remontagem lhe rendeu diversos reconhecimentos, incluindo um Prêmio Tony.
Na Broadway, ele ainda atuou em diversas outras montagens com papéis em produções como “Design For Living”, “The 24 Hour Plays 2003”, “A Ópera dos Três Vinténs”, “Macbeth”, “A Strange Loop”, entre outras. Ele também apresentou a 69ª edição do Prêmio Tony, em 2015.
Cumming estreou na direção em 1994 no curta para TV chamado “Butter”. Depois, dirigiu um episódio da série “Screen Two” em 1996. Em 2001, por exemplo, dirigiu ao lado da amiga Jennifer Jason Leigh a comédia dramática conjugal “Aniversário de Casamento”. Os dois também atuaram juntos no filme.
Como apresentador, Cumming comandou o especial de TV “Out in the Edge” em 2004, o programa “Masterpiece Mystery!” na PBS, em 2008, entre outros. Também apresentou o reality show “The Traitors” e ganhou o Emmy de Melhor Apresentador de Programa de Reality ou Reality de Competição.