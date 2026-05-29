Parveen Kaur é confirmada no elenco da série “Unaccustomed Earth”, da Netflix

Parul é uma mulher rica, sofisticada e admirada, que abandona sua vida aparentemente perfeita após ser diagnosticada com câncer de mama. Sob o pretexto de buscar tratamento nos Estados Unidos, ela decide se reaproximar de Amit, o grande amor que nunca conseguiu esquecer. Já Amit é um homem gentil e emocionalmente aberto, sempre disposto a ajudar os outros, mas incapaz de encontrar estabilidade na própria vida. Quando tudo começa a melhorar em seu relacionamento atual, sua rotina é abalada pelo r