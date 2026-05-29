Parveen Kaur é confirmada no elenco da série “Unaccustomed Earth”, da Netflix

Com roteiro de Madhuri Shekar, a série tem estreia prevista para 2026 e contará com oito episódios. O elenco também inclui Siddharth, Indraneil Sengupta, Sarayu Blue e Adi Roy, entre outros. A produção aborda temas como amor, identidade e pertencimento, tendo como centro um romance proibido entre uma mulher casada e seu antigo amor, o que desencadeia conflitos dentro da elitista comunidade indiano-americana de Cambridge, Massachusetts.
Parul é uma mulher rica, sofisticada e admirada, que abandona sua vida aparentemente perfeita após ser diagnosticada com câncer de mama. Sob o pretexto de buscar tratamento nos Estados Unidos, ela decide se reaproximar de Amit, o grande amor que nunca conseguiu esquecer. Já Amit é um homem gentil e emocionalmente aberto, sempre disposto a ajudar os outros, mas incapaz de encontrar estabilidade na própria vida. Quando tudo começa a melhorar em seu relacionamento atual, sua rotina é abalada pelo r
Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Parveen Kaur. Nascida em 19 de outubro de 1988, em Okanagan Valley, na província de British Columbia, no Canadá, a atriz ficou conhecida principalmente por seu trabalho na série de drama e mistério “Manifest - O Mistério do Voo 828”.
Kaur tem origem indiana. Seus pais se mudaram de Mumbai, na Índia, para o Canadá antes de seu nascimento. Aos 18 anos, ela se mudou para Toronto e decidiu seguir a carreira de atriz aos 20, após abandonar o ensino médio. Em 2013, fez sua estreia na televisão no drama policial “Played”.
A partir daí, participou de produções como “Working the Engels” e “Defiance”. Seu primeiro papel recorrente foi na série de terror “The Strain”, criada por Guillermo del Toro. Kaur também teve destaque na série médica “Saving Hope”, interpretando a Dra. Asha Mirani.
Ainda na televisão, participou da sitcom “Supermães” em 2018 e teve um papel recorrente no drama adolescente e sobrenatural “Beyond”, entre 2016 e 2018. Também apareceu em séries como “American Gods”, “9-1-1” e “Find a Way or Make One”, entre outras.
Em 2018, foi escalada para o elenco principal de “Manifest”. Na série, que teve as três primeiras temporadas exibidas pela NBC e a quarta e última produzida pela Netflix, ela interpretou a médica Saanvi Bahl, cuja pesquisa científica se torna essencial para o desenvolvimento da trama.
“Manifest - O Mistério do Voo 828” acompanha passageiros de um avião que, após enfrentarem uma forte turbulência, descobrem ao pousar que cinco anos se passaram no mundo exterior, embora eles não tenham envelhecido um único dia. A partir disso, começam a receber chamados, ou seja, vozes e visões relacionadas a acontecimentos futuros.
No cinema, Parveen Kaur estreou no longo “White Night”, em 2017, no papel de Emily. Em 2018, integrou o elenco dos filmes “Edging”, como Bree, e “Acquainted”, como Michelle, ambos dirigidos por Natty Zavitz.
Ela também participou da adaptação cinematográfica do romance “Through Black Spruce”, de Joseph Boyden, interpretando Geeta. O filme, que foi dirigido Don McKellar e protagonizado por Tanaya Beatty, estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2018.
Ainda fazem parte da filmografia de Parveen Kaur títulos como os curtas “Latter”, “Chameleon” e “Ruby’s Tuesday”, além dos filmes “Carrasco Americano”, “Aastha” e “What We Dreamed of Then”, entre outros.