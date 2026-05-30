“Manifest – O Mistério do Voo 828”: relembre os personagens e os mistérios da trama

Para os passageiros, porém, apenas algumas horas se passaram. Já para seus familiares em terra, a vida seguiu seu curso. Maridos e esposas seguiram em frente, filhos cresceram. Desse modo, os passageiros precisam aprender a se encaixar em uma realidade que não é mais deles. Como se não bastasse isso, as pessoas que estavam no avião começam a experimentar fenômenos estranhos assim que tentam retomar suas vidas. Eles passam a ouvir vozes e ter visões inexplicáveis, que, na série, são chamadas de '
A partir daí, a trama faz com que os telespectadores sejam instigados a desvendar um grande mistério junto dos personagens. O que realmente aconteceu? Onde estavam os passageiros? O que vai acontecer com eles nessa nova vida? O que são esses chamados? Por isso, o enredo consegue prender a atenção logo no primeiro episódio e faz com que as perguntas sem resposta levem o público a querer assistir “só mais um episódio”.
No centro da história estão os irmãos Stone. Michaela Stone, vivida por Melissa Roxburgh, era policial antes do desaparecimento do voo e namorava o colega de profissão Jared Vasquez. Ao longo da trama, ela precisa lidar com diversos desafios e dilemas, como os “chamados” e um triângulo amoroso.
Já Ben Stone, personagem vivido por Josh Dallas, é professor universitário e também um dos passageiros do voo 828. Ele faz de tudo para tentar entender os acontecimentos misteriosos que cercam os passageiros do voo, além de ter que lidar com conflitos no casamento e problemas familiares.
Além deles, outro personagem central é Cal, filho de Ben e Grace Stone, que foi interpretado por Jack Messina e, depois, por Ty Doran. Antes do voo, Cal enfrentava graves problemas de saúde, mas sua situação muda após o retorno do avião. O personagem possui uma forte ligação com os acontecimentos misteriosos da série e participa de vários momentos centrais da trama.
A série ainda conta com outros personagens essenciais para o desenvolvimento da história. Entre eles estão Saanvi Bahl, vivida por Parveen Kaur, uma das passageiras do voo 828, que é médica e pesquisadora, Jared Vasquez, interpretado por J. R. Ramirez, ex-namorado de Michaela, e Grace, interpretada por Athena Karkanis, esposa de Ben.
Outro personagem importante é Zeke Landon, interpretado por Matt Long, que possui uma ligação importante com os acontecimentos sobrenaturais da história. Zeke passa por situações semelhantes às dos passageiros do voo 828 e desenvolve uma forte ligação com Michaela. Com isso, surge mais um mistério que os personagens precisam desvendar ao longo da trama.
Angelina Meyer, personagem vivida por Holly Taylor, também se torna parte fundamental da história. Ela entra na série como uma das passageiras do voo e, com o passar do tempo, participa de acontecimentos centrais da trama. Suas atitudes afetam diretamente vários personagens e provocam mudanças importantes no desenvolvimento do enredo.
Vale lembrar que, após a terceira temporada, a emissora original, a NBC, cancelou a série de forma abrupta, deixando a história sem final e o público sem respostas. No entanto, a Netflix decidiu salvar a produção e realizar a quarta e última temporada depois de uma campanha na internet chamada #SaveManifest.
Curiosidade: o número 828, que dá nome ao voo original, aparece escondido em diversos detalhes da série, como números de apartamentos, horários nos relógios e até mesmo como referência a um versículo bíblico muito citado na história. Muitos fãs gostam de procurar essas pistas enquanto assistem.
Embora “Manifest” seja conhecida pelos mistérios, grande parte do sucesso da série vem justamente dos personagens, de seus conflitos pessoais e dos romances apresentados ao longo da trama. Dessa forma, a produção consegue prender o público não apenas pelas perguntas sem resposta, mas também pela conexão criada entre os espectadores e os personagens.