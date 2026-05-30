Entretenimento “Manifest – O Mistério do Voo 828”: relembre os personagens e os mistérios da trama Já imaginou embarcar em um avião, fazer uma viagem tranquila e, ao pousar, descobrir que se passaram muitos anos? Isso é o que acontece no primeiro episódio da série “Manifest - O Mistério do Voo 828”, que conquistou muitos fãs ao redor do mundo. Criada por Jeff Rake, a série, que estreou em 2018 e teve quatro temporadas, começa com o voo 828 da Montego Air, em que uma turbulência parece ser o único problema enfrentado pelos passageiros e pela tripulação. Contudo, ao pousarem em Nova York, eles Por Flipar

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