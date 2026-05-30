Galeria Chantilly: da nobreza francesa ao sabor que encanta o mundo O chantilly é um creme leve e aerado que conquistou a confeitaria mundial. Criado na região francesa de Chantilly, ganhou fama nos banquetes aristocráticos e logo se espalhou pela Europa. Sua base é o creme de leite fresco, batido até incorporar ar e formar uma textura macia e firme. A adição de açúcar e baunilha tornou o sabor ainda mais delicado e irresistível. Hoje, o chantilly é presença obrigatória em bolos, tortas, cafés e sobremesas sofisticadas, simbolizando requinte, leveza e prazer gas Por Flipar

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