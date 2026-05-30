Educação Estudo aponta que leitura em papel tem vantagens cognitivas em relação aos dispositivos digitais Um estudo realizado pela Universidade de Stavanger, na Noruega, revelou que leitores de livros físicos apresentam maior capacidade de compreender e recordar histórias em comparação com pessoas que utilizam formatos digitais. Durante a pesquisa, participantes receberam os mesmos textos em versões impressas e no Kindle, os chamados 'e-books'. Os resultados mostraram que quem leu no papel conseguiu reconstruir melhor a sequência dos acontecimentos, além de demonstrar envolvimento emocional mais for Por Flipar

Imagem gerada por IA