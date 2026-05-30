Educação

Estudo aponta que leitura em papel tem vantagens cognitivas em relação aos dispositivos digitais

Um estudo realizado pela Universidade de Stavanger, na Noruega, revelou que leitores de livros físicos apresentam maior capacidade de compreender e recordar histórias em comparação com pessoas que utilizam formatos digitais. Durante a pesquisa, participantes receberam os mesmos textos em versões impressas e no Kindle, os chamados 'e-books'. Os resultados mostraram que quem leu no papel conseguiu reconstruir melhor a sequência dos acontecimentos, além de demonstrar envolvimento emocional mais for

Por Flipar
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A conclusão reforçou uma percepção que vem ganhando espaço entre especialistas: apesar do avanço das telas e dos dispositivos digitais, os livros físicos continuam oferecendo benefícios importantes para o cérebro e para a saúde mental. Pesquisadores explicam que a leitura impressa favorece um estado de concentração profunda, no qual a mente permanece focada por mais tempo e absorve informações de maneira mais eficiente.

Pexels/Nubia Navarro (nubikini)

Durante a leitura, o cérebro cria referências espaciais, associando trechos importantes a posições específicas da página. Essa espécie de “mapa mental” facilita a memorização e ajuda o leitor a recuperar informações posteriormente. Já a leitura digital, segundo o estudo, costuma ocorrer de maneira mais rápida e fragmentada, marcada por distrações constantes, notificações e excesso de estímulos visuais.

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Para a cientista cognitiva Maryanne Wolf, o hábito de consumir textos nas telas pode enfraquecer capacidades ligadas à reflexão, à empatia e ao pensamento analítico quando se está lendo. Além dos efeitos sobre a memória e a compreensão, de acordo com a psicologia a leitura em papel também apresenta benefícios emocionais

Perfecto Capucine/Unsplash

Uma pesquisa da Universidade de Sussex, no Reino Unido, mostrou que poucos minutos de leitura diária ajudam a reduzir significativamente os níveis de estresse. O resultado superou atividades consideradas relaxantes, como ouvir música, caminhar ou tomar chá. Psicólogos destacam que os livros oferecem uma pausa diante do ritmo acelerado do ambiente digital e contribuem para o equilíbrio mental.

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Os especialistas ressaltam ainda que diferentes gêneros literários estimulam habilidades específicas. Romances fortalecem empatia e inteligência emocional, thrillers exercitam memória e raciocínio lógico, enquanto ensaios e biografias incentivam reflexão e senso crítico.

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