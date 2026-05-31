Galeria Fruta Cristalizada: do luxo medieval ao doce que ilumina tradições A fruta cristalizada é um doce tradicional que atravessa séculos e culturas, mantendo seu encanto até hoje. Produzida a partir de frutas frescas cozidas em calda de açúcar, ganha textura firme e sabor intenso. Sua origem remonta às técnicas de conservação usadas na Europa medieval, quando o açúcar era um ingrediente de luxo. Com o tempo, tornou-se presença em conventos, feiras e celebrações religiosas. No Brasil, chegou com os colonizadores e se adaptou às frutas tropicais, criando novas versões Por Flipar

Image by Jen? Szabó from Pixabay