Galeria Plantas belas, mas que exigem atenção: essas espécies podem virar foco de mosquitos Algumas plantas ornamentais e domésticas podem se tornar foco de mosquitos porque acumulam água em suas folhas ou reservatórios naturais. Embora sejam bonitas e tragam frescor ao ambiente, exigem cuidados extras para evitar riscos à saúde. O acúmulo de água é o ambiente perfeito para a proliferação do Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Por isso, conhecer quais espécies apresentam essa característica é essencial para manter a casa segura. Muitas delas são popul Por Flipar

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