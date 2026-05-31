Galeria Onde o sol nunca se põe: cidades que vivem a noite iluminada O sol da meia-noite é um fenômeno natural que transforma a noite em dia em regiões próximas aos Círculos Polares Ártico e Antártico, onde o sol permanece visível mesmo nas horas em que normalmente deveria estar escuro. Essa experiência desperta curiosidade em viajantes e cientistas, pois altera a percepção comum de dia e noite. Além da beleza, o fenômeno tem impacto direto na cultura, na economia e até na saúde das populações locais. Em cidades que vivem essa realidade, há adaptações sociais e h Por Flipar

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