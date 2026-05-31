Estilo de Vida Justiça autoriza véu islâmico para bombeiras muçulmanas em Porto Alegre A Justiça de Porto Alegre autorizou, em decisão liminar, que bombeiras militares muçulmanas utilizem o hijab (véu islâmico) junto ao uniforme do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. A medida beneficia diretamente uma sargento da corporação e poderá ser aplicada a outras militares em situação semelhante. Por Flipar

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