Entretenimento Gafe em homenagem a Alceu Valença reacende confusão histórica com Zé Ramalho Uma homenagem a Alceu Valença na Câmara Municipal de Fortaleza acabou marcada por uma situação curiosa. Durante a cerimônia em que recebeu o título de cidadão fortalezense, o cerimonial escolheu para a recepção a música “Jacarepaguá Blues”, canção frequentemente associada ao artista, mas que na verdade foi composta por Zé Ramalho. Por Flipar

André Lima - Câmara Municipal de Fortaleza - Divulgação