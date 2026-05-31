Gafe em homenagem a Alceu Valença reacende confusão histórica com Zé Ramalho

O equívoco chamou atenção porque a versão executada no evento era justamente a gravação do próprio Zé Ramalho. Apesar da gafe, a solenidade ocorreu normalmente, e Alceu recebeu a honraria concedida em reconhecimento à sua ligação com Fortaleza, onde participa regularmente de eventos e ajuda a divulgar a cultura musical nordestina. Na foto, Alceu fazendo show em Fortaleza.
A confusão entre Alceu Valença e Zé Ramalho acontece com frequência porque os dois surgiram como grandes nomes da música nordestina, ganharam projeção nacional em épocas semelhantes e compartilham influências ligadas à cultura popular da região.
Além disso, ambos possuem repertórios marcantes, vozes facilmente reconhecíveis e já interpretaram canções um do outro em diferentes ocasiões, o que ajuda a reforçar a associação feita por parte do público.
Nscido em 1º de julho de 1946, na cidade de São Bento do Una, localizada no Agreste de Pernambuco, Alceu Valença construiu uma carreira marcada por mistura de ritmos .
Ele sempre uniu ritmos regionais com elementos do rock e da música popular brasileira. Desde os anos 1970, tornou-se conhecido por seu estilo vibrante, que incorpora referências do frevo, do maracatu e de outras manifestações culturais nordestinas
Entre seus maiores sucessos estão canções como “Anunciação”, “La Belle de Jour”, “Tropicana” e “Girassol”. Ao longo das décadas, o artista manteve forte presença nos palcos brasileiros e consolidou uma das trajetórias mais duradouras da música nacional.
Alceu também ganhou reconhecimento por suas apresentações ao vivo, especialmente durante o carnaval de Olinda e Recife. Sua obra ajudou a ampliar a visibilidade da cultura pernambucana e influenciou diferentes gerações de músicos brasileiros.
Nascido em 3 de outubro de 1949, na cidade de Brejo do Cruz, no interior da Paraíba, Zé Ramalho despontou nacionalmente no fim da década de 1970.
Zé Ramalho destacou-se com um estilo singular que combina diversas inspirações , como elementos do folk, do rock, da música regional e de influências místicas.
Sua voz grave e suas letras cheias de simbolismos se tornaram marcas registradas de sua carreira. O cantor é autor de sucessos como “Avôhai”, “Chão de Giz”, “Frevo Mulher”, “Admirável Gado Novo” e “Jacarepaguá Blues”.
Com dezenas de álbuns lançados, Zé Ramalho se consolidou como um dos compositores mais respeitados da música brasileira e segue atraindo público de diferentes gerações.