Estilo de Vida Poliéster: saiba curiosidades e vantagens desse tecido O poliéster é um dos materiais mais utilizados pela indústria têxtil e é usado para confeccionar roupas, uniformes, peças esportivas e artigos para o dia a dia. Produzido a partir de derivados do petróleo, ele pertence ao grupo das fibras sintéticas e se destaca pela resistência e versatilidade. Durante muitos anos, o tecido teve a fama de desconfortável e quente, porém a tecnologia transformou bastante suas características. Assim, poliéster é feito por meio de processos químicos e industriais q Por Flipar

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