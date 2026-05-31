Estilo de Vida Cervejas sem álcool e zero álcool: quais as diferenças? A cerveja sem álcool tem conquistado um espaço maior no mercado mundial nos últimos anos. O crescimento do setor acompanha as mudanças de comportamento relacionadas à saúde, à direção segura e à redução do consumo alcoólico do consumidor. Por isso, grandes fabricantes internacionais e nacionais passaram a investir fortemente nesse segmento, aumentando as opções e os sabores disponíveis no mercado. Atualmente, é possível encontrar versões sem álcool de cervejas das mais variadas marcas. Por Flipar

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