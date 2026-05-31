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Cervejas sem álcool e zero álcool: quais as diferenças?

A cerveja sem álcool tem conquistado um espaço maior no mercado mundial nos últimos anos. O crescimento do setor acompanha as mudanças de comportamento relacionadas à saúde, à direção segura e à redução do consumo alcoólico do consumidor. Por isso, grandes fabricantes internacionais e nacionais passaram a investir fortemente nesse segmento, aumentando as opções e os sabores disponíveis no mercado. Atualmente, é possível encontrar versões sem álcool de cervejas das mais variadas marcas.

Por Flipar
Imagem Gerada por IA

No entanto, apesar do nome, ela nem sempre apresenta ausência total de álcool, já que a legislação de muitos países permite pequenas quantidades da substância nessa versão da bebida. No Brasil, por exemplo, o Ministério da Agricultura e Pecuária estabelece que cervejas com até 0,5% de teor alcoólico podem ser classificadas como “sem álcool”. Atenção: cuidado para não confundir cervejas sem álcool e zero álcool. A principal diferença entre elas está no limite de álcool permitido. Diferentemente d

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A produção dessas cervejas começa de maneira muito semelhante à da cerveja tradicional. Os ingredientes básicos continuam sendo água, malte, lúpulo e levedura, utilizados normalmente no processo de fermentação. A principal diferença aparece na etapa final, quando o álcool é reduzido ou removido da bebida. Algumas empresas interrompem a fermentação antes da formação completa do álcool, enquanto outras utilizam técnicas para retirar o álcool já produzido. Esse cuidado busca preservar aroma, sabor

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Entre os métodos mais utilizados estão a evaporação controlada e a osmose reversa. Na evaporação, a cerveja é aquecida para eliminar o álcool, que evapora em temperatura inferior à da água. Já na osmose reversa, filtros especiais separam as moléculas de álcool dos demais componentes da bebida sem alterar tanto o sabor original.

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Alguns fabricantes utilizam equipamentos sofisticados para preservar compostos aromáticos importantes durante o processo. Essas tecnologias ajudaram a reduzir uma crítica comum às cervejas sem álcool, relacionada ao sabor mais fraco ou artificial. O sabor ainda é um dos aspectos mais discutidos pelos consumidores.

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Como o álcool interfere no sabor da bebida, algumas cervejas sem álcool podem parecer mais leves ou adocicadas. Mesmo assim, a indústria vem investindo em técnicas capazes de manter maior complexidade de aromas e sabores. Em degustações às cegas, alguns consumidores já encontram dificuldade para diferenciar determinadas versões das cervejas alcoólicas tradicionais.

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